Muere a los 80 años el actor y cantante David Soul, el policía rubio de Starsky y Hutch

Se ha anunciado el fallecimiento del actor David Soul durante la jornada del jueves 4 de enero, conocido por su papel en Starsky y Hutch como el detective Ken “Hutch” Hutchinson. Era “el rubio” de la dupla de policías. Tenía 80 años.

El deceso fue confirmado por su esposa, Hellen Snell: “David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia”, expresó en un comunicado.

El actor se destacó principalmente por aparecer en series de televisión, algunas de las más destacadas fueron Mi bella genio (1965), Star Trek: La serie original (1966) y Las calles de San Francisco (1972).

También apareció en la película de 1973, Magnum force y tuvo un papel protagónico en la miniserie El misterio de Salem’s Lot (1979), inspirada en la novela homónima de Stephen King.

Su carrera musical tuvo como gran hito la canción Don’t Give Up on Us (1977), que estuvo en el número uno en la lista Billboard 100 hot de ese año.