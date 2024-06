¿Es más caro o más barato ver a Paul McCartney en Chile con respecto a otros países sudamericanos?

El nombre y la figura de Paul McCartney se ha replicado por titulares de parte importante de Sudamérica desde comienzos de esta semana. El pasado lunes 10, el músico vivo más influyente en la actualidad oficializó un tour que pasará en el último tramo del año por Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Córdoba y Lima.

En el caso chileno, la fecha escogida es el viernes 11 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que será su quinta escala en la capital. Las entradas se pueden comprar en preventa desde este martes 18 de junio a las 11.00 horas –con 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia-, mientras que el proceso general se inicia el viernes 21 a las 11.01. Todo a través de Ticketmaster.cl.

Los precios también fueron revelados junto con el anuncio, al igual como en gran parte de la región. Por lo mismo, vale la pena preguntar: ¿es más caro o más barato lo que pagaremos por ver al ex Beatle con respecto a las otras plazas del continente?

Las otras plazas

Sin considerar ni los descuentos ni los cargos por servicio –que en el caso local son cerca del 16% del valor de la entrada-, la localidad más cara en Santiago es de $250.000, correspondiente al sector Pit; o sea, la división cancha de pie más cercana al escenario, donde se puede ver desde más cerca el espectáculo. Por primera vez en todas las venidas del cantante, toda el área de cancha será de pie y sin sillas.

En el otro extremo, la ubicación más accesible corresponde a Magallanes Oriente y Poniente. Ahí, el valor es de $58.000.

En Uruguay, la primera escala del tour por el sur –será el 1 de octubre en el Estadio Centenario-, los boletos tienen un precio mucho mayor que en Chile. La ubicación más onerosa y la más cercana a la tarima (platea superior) tiene un costo de $447.000 chilenos. Eso sí, una salvedad: a diferencia del Estadio Monumental de Colo Colo, se trata de localidades numeradas y con sillas. O sea, guardan una ventaja y permiten el acceso de menos gente.

El ticket más barato en Montevideo también es más alto que en Santiago. Los sectores de Amsterdam y Colombes (en los codos del estadio, homologables al sector de Magallanes) se empinan por los $66.000 en moneda nacional. Lo mismo sucede con Cancha general. Mientras en Chile vale $80.000, en Uruguay va alrededor de los $117.000.

En Buenos Aires el asunto es más balanceado. El hombre de Let it be se presentará el sábado 5 de octubre en el Estadio de River Plate. Ahí la entrada de Campo delantero de pie –equiparable en cierto punto al Pit en Santiago- reporta un precio de alrededor de $199.000. O sea, $50.000 menos en comparación con Chile.

Eso sí, el boleto más barato de la capital argentina alcanza los $92.000: casi $34.000 más caro que lo cobrado para su ubicación más parecida en el Monumental de Macul.

En Córdoba –estará el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes- el asunto se asimila al de Uruguay: los boletos están más altos que en Chile. El más prohibitivo está a $307.000 (Campo preferencial 1, con sillas), mientras que el más abajo en el listado es de $87.000 (Platea general).

En el caso de Perú –tocará el 27 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, donde hasta ahora cierra el recorrido-, casi todas las localidades registran un precio menor que en Chile. Por ejemplo, la más exclusiva sale $193.000. Esta zona es denominada Central asientos y, naturalmente, se trata de ubicaciones con sillas y numeradas, las más cómodas y cercanas al escenario.

Las menos onerosas –Tribuna norte y un pequeño sector llamado Tribuna preferencial- valen $47.000 y $28.000, respectivamente.

En el resumen, los tickets en Chile son en general más baratos que las experiencias en Montevideo y Córdoba, aunque Lima es más accesible que en el caso nacional. Según comentaron desde DG Medios, organizadores de la cita en Santiago, la idea de habilitar una cancha sin sillas permite un mayor número de público (cerca de 50 mil personas en el caso del Estadio Monumental), lo que redunda en cobrar precios menores al de otras visitas del artista británico y al de otros países que tendrán una modalidad de localidades numeradas en esa misma zona.