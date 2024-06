Juan Darthés, actor de Patito Feo, es condenado a seis años de cárcel por abuso sexual a Thelma Fardin

Este lunes, el actor brasileño Juan Darthés fue condenado a seis años de cárcel en Sao Paulo, tras ser declarado culpable de abuso sexual agravado contra la actriz argentina, Thelma Fardin, cuando ella tenía 16 años de edad.

El caso inició en 2018, cuando la actriz, junto al colectivo Actrices Argentinas, hizo una denuncia pública contra quien fue su compañero de elenco en el programa juvenil Patito Feo, emitido por Disney.

Thelma Fardin

Según señalaba la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2009, cuando el reparto de la serie se encontraba en una gira promocional en Nicaragua. Fardin acusó que Darthés, de ese entonces 45 años, la forzó para realizarle sexo oral y luego la violó en una habitación de hotel en la ciudad nicaragüense de Managua.

La denuncia generó un fuerte impacto en la opinión pública argentina. Recordemos que, paralelamente, el movimiento MeToo sacudía a Hollywood con una serie de acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein. Así, empezó una investigación en Buenos Aires y después en Nicaragua en 2019, donde se ordenó la detención del actor brasileño.

Juan Darthés en Patito Feo

Sin embargo, Juan Rafael Pacífico —el nombre real de Darthés—estaba nuevamente radicado en Brasil y no fue efectiva la extradición. A pesar de ello, la justicia de su país natal tomó el caso y recopiló tres testimonios más sobre abusos sexuales. No obstante, al no acreditarse una violación con penetración hacia Fardin, el Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo absolvió al actor de los cargos por abuso sexual, en mayo de 2023.

Ante esa resolución, la defensa de Thelma Fardin decidió apelar, valiéndose de las modificaciones de la ley brasileña en 2010, que borraban la necesidad de evidencia de acceso carnal para probar un caso de violación.

Serie Patito Feo

De esta forma, el fallo de segunda instancia declaró este lunes a Darthés responsable de los hechos de 2009. “Al fin la justicia dice que es culpable, al fin escucha mi palabra y me cree”, declaró la actriz en una conferencia de prensa en la sede de la Amnistía Internacional en Buenos Aires, junto a sus abogados, según recoge Los Angeles Times.

El actor brasileño Juan Darthés aún puede apelar a la sentencia. Por el momento, se mantiene su condena de seis años de prisión en un régimen semiabierto, es decir, que podrá salir del recinto durante el día, pero deberá volver a dormir en la cárcel.

“Este es un escenario para el que no estaba preparada, porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia. Y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que están sufriendo algún tipo de abuso”, indicó la actriz del elenco de Patito Feo.