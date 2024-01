Cuál fue el garabato de Cillian Muprhy que fue censurado en la transmisión de los Globos de Oro

El actor Cillian Murphy (47) protagonizó un curioso momento durante la premiación de los Globos de Oro 2024. Dijo una grosería que no salió al aire cuando subió al escenario para recoger un premio.

Murphy, ganó el Globo de Oro a Mejor interpretación de un actor en una película dramática, por su protagónico en Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, basada en la vida del padre de la bomba atómica, el físico J. Robert Oppenheimer.

Durante su discurso de aceptación, Murphy elogió a Nolan y a su equipo. Además reconoció a los actores Barry Keoghan (Saltburn) y Andrew Scott (All Of Us Strangers), quienes estaban nominados.

En ese momento agradeció con palabras que fueron censuradas en la transmisión televisiva. La frase que no salió al aire fue: “I’m the luckiest fecking man alive” (Soy el maldito hombre más afortunado del mundo).

Lo que sí salió, fueron sus palabras para Nolan. “La primera vez que entré en un set de Christopher Nolan supe que era diferente. Por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación y la total falta de opciones de asientos para los actores, me di cuenta de que estaba en manos del director y maestro visionario”.