Producción de serie sobre Cecilia acusa a ProCultura de no pagar financiamiento acordado para su trabajo

La producción tras la serie Cecilia La Incomparable, emitida por TVN y actualmente en Prime Amazon LATAM, aclaró su vínculo con la Fundación ProChile, la que el pasado 17 de noviembre anunció su cierre en medio de la investigación judicial por el Caso Convenios.

En un comunicado a la opinión pública, la productora Hugo Miller Producciones, explicó que eventualmente hubo acercamientos con la Fundación para conseguir financiamiento, pero finalmente la colaboración no se concretó.

“Reconocemos que recurrimos a dicha Fundación, con la finalidad de conseguir financiamiento para consolidar costos pendientes, y contar así con capital que nos permitiera hacer etapas de postproducción, re-edición en formato cine y marketing de ventas y festivales internacionales, de lo que era hasta entonces, el proyecto cinematográfico Cecilia, La Incomparable”, dice el comunicado.

Señalan además, que la Fundación, a cambio de entregar financiamiento solicitó una serie de condiciones, a saber:

“1) La entrega de videos promocionales, para lo que sería la Avant Premier de la Serie, en la ciudad de Concepción, algunas ediciones especiales para la página de Pro Cultura y otras con paisajes naturales de la Región, con la finalidad de llegar con nuestra propuesta a solicitar los fondos requeridos.

2) Se facilitaron los dos capítulos de la Serie emitida por TVN y hoy por Prime Video, para la Avant Premier, antes señalada, a la que asistimos costeando nuestros viáticos, a excepción del transporte aéreo facilitado por la Fundación.

3) A modo de retribución la serie incluyó exhibición publicitaria de su logo en los créditos de apertura y cierre en la Serie Cecilia, La Incomparable.

4) La facilitación de material fotográfico de la artista Cecilia, La Incomparable (QEPD), recopilación perteneciente a doña Yasmine Bau, fotógrafa y quien fuere mánager de la artista. Asesoría de contenidos de doña Vanessa Miller y material gráfico de los títulos de la Serie que terminaron utilizando, con el propósito de presentar una exposición itinerante en la Región del Bio Bío, logrando realizarla solamente en la ciudad de Concepción, el día jueves 26 de octubre de 2023 y donde no se le invitó, ni adjudicó la curaduría de la exposición a la Srta. Bau”.

Pese a las condiciones, la productora acusa que la Fundación no cumplió. “Cumplido a cabalidad con todo lo anterior, queremos expresar tajantemente que a la fecha, FUNDACIÓN PRO CULTURA y pese lo comprometido, NO HA EFECTUADO PAGO ALGUNO a HUGO MILLER PRODUCCIONES, pese la insistencia en la facilitación de los recursos prometidos y por los que se trabajó. Asimismo, queremos hacer presente que pese todo lo antes señalado, FUNDACIÓN PRO CULTURA, promociona a la fecha, en su página WEB y redes sociales, la Serie – Película Cecilia, La Incomparable, adjudicándose una colaboración que no ha existido y un compromiso — que reiteramos — no se ha cumplido por parte de la Fundación y que nos ha provocado un evidente menoscabo”.

La Fundación ProCultura es una de las 50 instituciones investigadas por la Fiscalía debido al Caso Convenios. Según consignó La Tercera, la fundación ha recibido más de 60 transferencias por convenios alcanzados por 13 instituciones del Estado en nueve regiones.

El Ministerio Público investiga a la organización por cuatro convenios que en total suman $500 millones. El pasado 17 de noviembre, la organización explicó que “este cierre es consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones”.