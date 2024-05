Bono de U2 sorprende: “Coldplay no es una banda de rock. Espero que sea obvio”

La banda Coldplay siempre fue apuntada como la sucesora natural de U2: tenían himnos de estadio, un vocalista carismático, alta sensibilidad social y una ambición creativa desplegada en sus primeros discos.

Por eso, no es raro que ocupen titulares juntos. Y que el propio Bono, el hombre fuerte de U2, haya opinado sobre la agrupación que encabeza Chris Martin.

Bono ha dicho que Coldplay “no es una banda de rock. Espero que sea obvio”. Por tanto, según puntualizó, su música no debería juzgarse por las reglas del género.

El irlandés ha participado la serie de ocho episodios de ‘BBC Sounds Music Uncovered: The Genius Of Coldplay’, presentada por Greg James. La serie analiza la trayectoria de la banda con la ayuda de fans, otros músicos y personas clave en su carrera.

La cinta también cuenta con testimonios de artistas como Stormzy y Griff, que han explicado lo que la banda significa para ellos. Hablado, más espeficamente sobre Clocks, de su segundo álbum de estudio A Rush Of Blood to the Head, Bono dijo en el registro: “Se te pega más fuerte que el propio tiempo”.

El cantante se ha recordado “golpeando el aire de forma varonil pero no agresiva” cuando escuchó la canción por primera vez “y luego la sensación de ‘oh, esta canción es mejor que cualquier otra en este momento’”.

El artista, entonces, soltó la bomba: “Debo mencionar que Coldplay no es un grupo de rock. Espero que eso sea obvio. Hay algo mucho más interesante ahí, como los Isley Brothers o algo así”.

“No deberían ser juzgados por las reglas del rock... La rabia es el río que corre bajo la mayoría de las formaciones de rock. La música de Coldplay tiene una fuente diferente y creo que se revela mejor en esta canción Clocks”.