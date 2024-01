No lo podía creer: la sorpresa de Ryan Gosling al ganar en los Critic Choice Awards con I’m just Ken

Barbie de Greta Gerwig, estrenada en julio de 2023, es una de las películas más nominadas de esta temporada de premios –9 nominaciones en los Globos de Oro y 2 premios; 18 nominaciones y 6 premios en los Critic Choice Awards, además de esperar varias nominaciones para los próximos Oscar–. Sin embargo, no ha recibido todos los galardones que se esperaban.

Una de las categorías en las que la cinta de la muñeca de Mattel ha destacado es en la de banda sonora. Con intérpretes como Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Charlie XCX, Sam Smith, Billie Eilish, entre otros, el álbum ha sido un éxito en las plataformas digitales.

La ceremonia de los Critic Choice Awards se realizó durante la jornada del domingo 14 de enero, entre las canciones nominadas a Mejor canción se encontraban Peaches (Mario Bros), Road de Freedom (Rustin), This Wish (Wish), What was I made for, Dance the night y I’m just Ken (las tres de Barbie).

La canción de Billie Eilish está en la shortlist de los Oscar, por lo que se esperaba, fuera la gran ganadora de los Critic, pero la estatuilla se la llevó Ryan Gosling por su interpretación de I’m just Ken.

La reacción del actor fue de sorpresa absoluta, generando reacciones inmediatas de los usuarios en redes sociales. ¿Tendrá la canción de Ken posibilidades de llegar a los premios de la Academia? La lista oficial de nominaciones se publicará el próximo 23 de enero.