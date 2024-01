La Academia considera que no es un guion original: ¿por qué Barbie competirá como guion adaptado en los Oscar?

Ad portas de la ceremonia de los Globos de Oro, en la que Barbie de Greta Gerwig suma nueve nominaciones, Variety publicó durante la tarde del miércoles 3 de enero que el comité ejecutivo de la rama de escritores de la Academia –encargados de decir qué películas compiten en los Oscar– tomó la decisión de considerar Barbie en la categoría de guion adaptado, no de guion original, como se presumía que ocurriría.

La resolución se discute de acuerdo a varios criterios, entre ellos, se considera guion adaptado porque el personaje de Margot Robbie está basado en la muñeca de Mattel. Además, existe una gran franquicia de series y películas que tenían al mundo de Barbie como protagonista, y la propuesta de Gerwig en varias ocasiones se sustenta de esas historias para consolidar su argumento.

La directora y guionista, en conjunto con Noah Baumbach –también guionista–, hizo campaña para que la película estrenada en julio de 2023 llegara como guion original a los premios de marzo, cuestión que sí ocurrió en los Writers Guild Awards (WGA) – que reconocen la escritura en distintos formatos, incluyendo ficción y documental–. A pesar de sus esfuerzos, el proyecto que superó los mil millones de dólares en su tercera semana, competirá con cintas como Oppenheimer (Christopher Nolan), Pobres criaturas (Tomy McNamara), Los asesinos de la luna (Martin Scorsese) y Spider-Man: a través del Spider-Verso (Dave Callaham).

La película toma como protagonista a la histórica muñeca Barbie, que vive en Barbieland y tiene una vida perfecta con Ken y las otras Barbies. Un incidente provoca que la pareja emprenda un recorrido al mundo real, lugar en que Ken descubrirá lo que es el patriarcado y lo querrá aplicar el sistema al mundo rosa. Con un fuerte mensaje feminista, Gerwig reconstruye las bases de Barbie para dotarla de un nuevo significado, explorando el sentido del ser mujer, de pertenecer a algún lugar y de la sociedad en sí misma.

El éxito del universo de Greta Gerwig

La cinta de Gerwig ha sido ampliamente aclamada por la crítica, sumando a la fecha 49 premios ganados y 230 nominaciones en distintas instancias. Estos reconocimientos están encasillados en la mayoría de las categorías: las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling –quien se rumorea podría interpretar I’m just Ken durante la ceremonia de los Oscar–, las canciones originales, el vestuario y maquillaje, la producción, la dirección y por supuesto, el guion escrito por la Gerwig y Baumbach son algunos de los puntos fuertes que están destacando.

Foto: IMDb

La responsable de Ladybird (2017) fue nominada por esa película a los premios de la Academia por su trabajo de dirección en el año 2018. Si este año vuelve a ser nominada en el rol de directora, sería la segunda mujer en obtener la distinción por dos cintas; la primera fue Jane Champion, quien ganó la categoría con El poder del perro (2021).

Esta no es la primera vez que una cinta de Gerwig compite en la categoría de Mejor guion adaptado, su versión de Mujercitas estrenada en 2019 también estuvo nominada en su momento. De igual forma, Ladybird protagonizada por Saoirse Ronan estuvo nominada para Mejor guion original.

¿Son originales o adaptaciones?

Las nominaciones a Mejor guion adaptado constantemente son un punto de cuestionamiento, pues muchas veces la línea que separa lo original de lo adaptado es difusa. Algunas de las películas que anteriormente fueron consideradas en guion adaptado son Toy Story 3 (Lee Unkrich), Borat: Siguiente película documental (Jason Woliner) y Antes del atardecer (Richard Linklater), entre otras.

En estos casos la disyuntiva se refería a que son secuelas o precuelas de proyectos propios de los directores, sin embargo, al ya existir una cinta con los personajes, el comité ejecutivo de la rama de escritores de la Academia las consideró adaptaciones de los estrenos anteriores. La preexistencia de algún personaje, en cualquier otro formato, sería decisivo entonces para las decisiones finales.

Foto: IMDb

Sobre el cambio de categoría, Pablo Marín, periodista y crítico de cine, comenta: “Para efecto de sus premios y presentaciones, los guionistas van a seguir considerando Barbie como un guion original, porque fue escrito sin basarse en ningún otro guion. La Academia está siendo consistente con su trayectoria respecto a cómo considera los guiones adaptados y los originales”. Pronostica además, que Barbie tendrá un buen año: “No solo es una película que causó mucho impacto sino que también tuvo una recaudación planetaria y eso siempre se toma en cuenta por la Academia”.

Por contraparte, Paula Frederick, crítica y periodista de Radio Duna y Culturizarte, opina que “poner a Barbie como guion adaptado es bastante quisquilloso, me parece que tomar la imaginería de algo tan célebre como Barbie y crear una historia no es un guion adaptado, deberíamos estar hablando de historia, no de guion”. Respecto a los premios, agrega: “No creo que tenga muchas posibilidades de ganar en mejor guion con el resto de las –posibles– películas nominadas. En los Globos de Oro creo que tiene más posibilidad en varias categorías –mejor guion, mejor actriz para Robbie, o de reparto para America Ferrera–, creo que Ryan Gosling no tiene posibilidades de ser nominado en los Oscar”.

El caso de Barbie no es el único

Tal como Variety tuvo la exclusiva del cambio de Barbie, The Hollywood Reporter anunció la mañana del 4 de enero que Origin (Ava DuVernay) también será considerada para la categoría de guion adaptado. Esta película también está en la carrera por guion original para los WGA de este año.

El guion de Origin está inspirado en el libro de no ficción Casta: El origen que nos divide, de Isabel Wilkerson –ganadora del premio Pulitzer por su libro The Warmth of Other Suns–. La cinta trata del sistema de castas, de las divisiones y jerarquías de la humanidad, con un potente mensaje sobre el racismo en Estados Unidos.

Foto: IMDb

¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar?

El 23 de enero se publicará la lista oficial de las películas nominadas al Oscar, y también en cuál categoría competirá finalmente cada una. Pero según la shortlist y las distintas predicciones, el fenómeno Barbenheimer –Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día, generando gran revuelo y expectación– volvería a estar presente en esta categoría.

El movimiento también estaría permitiendo que cintas como Past Lives (Celine Song) y Los que se quedan (Alexander Payne) puedan sumarse a la competencia del codiciado premio al guion original. Secretos de un escándalo (Todd Haynes) y Anatomía de una caída (Justine Triet) son otras de las candidatas para entrar en la competencia que se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles, California.