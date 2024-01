Todo lo que debes saber de los Premios Emmy 2024 donde compite (y presenta) Pedro Pascal

La versión 75° de los Premios Emmy llega en medio de la temporada de premios, ocho días después de los Globos de Oro. Así, luego de ser pospuesta, la ceremonia llega para reconocer lo mejor de las series en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

La espera por estos reconocimientos ya llegó a su fin. Debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, la gran noche se pospuso de su fecha original prevista para el 18 de septiembre del 2023.

Sin embargo, este lunes 15 de enero se conocerán los ganadores de estos reconocimientos, entre los que podría estar el querido actor chileno, Pedro Pascal, quien está nominado a dos categorías y será uno de los presentadores.

Dónde y cuándo ver los Emmy

La ceremonia de entrega de premios de los Emmy, organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS), se llevará a cabo este lunes 15 de enero en el Peacock Theater en Los Ángeles, California.

La transmisión comenzará a las 22:00 horas en Chile y será emitida por TNT y TNT Series, y estará disponible en el streaming en HBO Max en el mismo horario.

El anfitrión del evento será Anthony Anderson, actor, comediante y escritor estadounidense conocido por su participación en cintas como Los infiltrados (2006), Irene, yo y mi otro yo (2000) y Transformers (2007).

Las series nominadas

Succession (2018) es una de las series favoritas para llevarse premios en diversas categorías. La producción de HBO está 27 veces nominada, entre las cuales destacan Mejor Serie de Drama, Mejor Guion y Mejor Dirección. Asimismo, varios de sus actores están compitiendo por galardones de forma individual.

Le sigue la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, The Last of Us, que se lleva 24 nominaciones, en tanto, The White Lotus se queda con 9. Así, HBO, distribuidora de las tres series, se posiciona como uno de los gigantes en el área.

Exitosa serie de HBO

En suma, las producciones nominadas a Mejor serie Drama son: Andor (Dinesy+), Better Call Saul (Netflix), The Crown (Netflix), La casa del dragón (HBO Max), The Last of Us (HBO Max), Succession (HBO Max), The White Lotus (HBO Max) y Yellowjackets (Paramount+, Netflix).

En cuanto a Mejor serie Comedia, integran la lista Abbot Elementary (Star+), Barry (HBO), El Oso (Star+), Jury Duty (Primer Video), La maravillosa Sra. Maisel (Primer Video), Solo asesinos en el edificio (Star+), Ted Lasso (Apple TV+) y Merlina (Netflix).

Actores nominados (y cuándo ver a Pedro Pascal)

Para Mejor actriz principal de Drama, hay diversas favoritas. Con los antecedentes de los Globos de Oro y los Critics‘ Choice Awards, Sarah Snook (Succession) es una de las predilectas para llevarse el Emmy, donde también están nominadas Sharon Horga (Best Interest), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Elisabeth Moss (El cuento de la criada), Bella Ramsey (The Last of Us) y Keri Russel (La diplomática).

En la categoría de Mejor Actor Principal Drama es donde Pedro Pascal (The Last of Us) está nominado, donde se disputa el premio con tres actores del reparto de Succession: Brian Cox, Kieran Cullkn y Jeremy Strong, así como con Jeff Bridges (The Old Man)y Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Otra categoría donde estará presente el actor del universo de Star Wars, es en Mejor Invitado de Comedia, por su participación en el programa Saturday Night Live. Asimismo, será presentador de una de las categorías, donde entregará una de las estatuillas a alguno de los ganadores.