Por qué debes conocer a Jeremy Allen White, el protagonista de El Oso

Jeremy Allen White se lució en los Globos de Oro 2024, al llevarse nuevamente el galardón al Mejor Actor en Serie de comedia por la serie El Oso (2022). El actor, de 32 años, inició su carrera hace más de una década. Sin embargo, gracias al éxito de la serie disponible en Star+, se ha alzado como una de las principales figuras del momento.

Si antes era foco de atención, ahora está en el centro absoluto de las miradas gracias a la campaña de Calvin Klein en Nueva York, donde el fotógrafo Mert Arlas inmortalizó al actor originario de Brooklyn luciendo solo los icónicos calzoncillos de la marca.

Además, sus relaciones amorosas suscitan más interés. Luego de su divorcio con la actriz Addison Timlin, se le vio junto a Ashely Moore y posteriormente, fue fotografiado con la cantante española Rosalía.

Jeremy Allen White, quien se creció en la actuación Shameless como Phillip Lip Gallagher, hoy triunfa como una de las estrellas de Hollywood. Los proyectos a estrenarse, como la película Garra de Hierro (2023) con Zac Efron, son una muestra del éxito del actor estadounidense.

Una infancia ligada a la actuación

Nació en 1991 y creció en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Richard y Zeigler White, los criaron a él y a su hermana en el vecindario Carroll Gardens de Brooklyn.

Desde pequeño, la actuación fue una constante en su vida. Su padre conoció a su madre en Upper West Side, de la ciudad de Nueva York, cuando este fue a ver una obra donde actuaba ella. Ambos desarrollaron carreras en Broadway hasta que nació Jeremy Allen White.

Jeremy Allen White y su madre, Zeigler White | Instagram de Jeremy Allen White

La relación con su madre es estrecha. De hecho, ella fue su acompañante en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) en febrero de 2023, donde Zeigle White se declaró nerviosa por conocer a Cate Blanchett.

Desde pequeño, sus padres le inculcaron la actividad física. Jugaba béisbol, lacrosse, fútbol y luchaba, pero su actividad favorita era el baile.

Su carrera

Su primer papel lo desempeñó en la película La velocidad de la vida (2007), dirigida por Ed Radtke (Persiguiendo sueños, 2000) y posteriormente participó en el largometraje Twelve (2010), dirigido por Joel Schumacher (Enlace mortal, 2002).

Ya la serie Shameless (2011-2021) lo lanzó al reconocimiento. Protagonizada por William H. Macy, Emmy Rossum y White, esta serie creada por Paul Abbot sigue la vida de la familia Gallagher, donde un padre soltero y alcohólico intenta educar a sus seis hijos.

Jeremy Allen White en la serie Shameless (2011-2021)

Producida por Bonanza Productions y Warner Bros. Television, las 11 temporadas de Shameless están disponible en HBO Max.

Le siguieron otras producciones, como The Time Being (2012), We Gotta Get Out of This Place (2013), Bad Turn Worse (2013) y Robo a la mafia (2014).

También el 2018 participó en la serie protagonizada por Julia Roberts, Homecoming, y ese mismo año, en el largometraje Después de todo, con Maika Monroe.

Ya en 2020 formó parte del elenco de Vigilados, una cinta de thriller dirigida por el actor Dave Franco (Los ilusionistas) y, en la misma línea, integró el casting de El cumpleaños mortal, junto a Ewan McGregor (El gran pez) y Penn Badgley (You).

En 2022 llega el papel de Carmen “Carmy” Berzatto, el protagonista de The Bear, El Oso. Este drama sigue a este joven chef que debe dejar la alta cocina en Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia. Su papel en esta entrega, de FX Productions y Super Frog, le concedió dos Globos de Oros consecutivos como Mejor Actor en serie de TV, comedia o musical; así como una nominación en la 75° versión de los Premios Emmy, temporada 2022-2023.

Garra de hierro es uno de los proyectos que mantuvo ocupado a Jeremy Allen White el 2023. La grabación de la película con Zac Efron y Harris Dickinson lo trasladó a Nueva Orlenans, y trajo consigo una serie de transformaciones físicas para interpretar a Kerry Von Erich, uno de los hermanos de la familia de luchadores.

Tuvo que subir de peso. Comer y hacer mucho ejercicio fueron la fórmula, reveló a GQ, lo que resultó en 9 kilos extra para el papel. Moverse es incómodo, ya que no es muy alto (1,70 metros), declaró en la misma entrevista.

La película ya se estrenó en Estados Unidos y llegará a Chile el 22 de febrero.

Otras producciones en las que participó el 2023 fueron Fremont y Ámame hasta con las uñas, esta última disponible en Apple TV+.

Su pública vida privada

“Ha sido una locura”, dijo White en una entrevista a GQ. Y es que 2023 fue un año convulso para el actor en lo que relaciones personales respecta.

Se casó en 2019 con la actriz Adisson Timlin (Odd Thomas, cazador de fantasmas), con quien tuvo dos hijas, una ese mismo año y la segunda en 2020.

“Addison Timlin, te amo en lo más profundo de mi ser, gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que has hecho”, dijo al recibir su primer Globo de Oro en enero de 2023.

Fue en mayo de ese año que su esposa le pidió el divorcio, el que se concretó en julio de 2023. Tras la separación, Timlin se declaró como ‘madre soltera’ y, según reveló People, ambos compartirían la custodia de sus hijas.

White podría visitar a sus hijas, siempre y cuando el actor use un dispositivo Soberlink para asegurar su sobriedad, y que garantice su asistencia a dos reuniones a Alcohólicos Anónimos a la semana, según consigna el mismo medio.

En agosto de 2023, el oriundo de Brooklyn fue visto con la actriz Ashley Moore, que revelaron una breve relación amorosa entre ambos.

Al mes siguiente, las redes sociales estallaron ante los anuncios de una nueva pareja. Al actor de El Oso se le divisó por primera vez con Rosalía, cantante española que hace poco había terminado su compromiso con Rauw Alejandro.

Rosalía y Jeremy Allen White

En diciembre fueron fotografiados tomados de la mano en Los Ángeles y, enero de 2024, se vio a la pareja junta caminando por Nueva York. Si bien ninguno de los dos ha confirmado explícitamente su relación, para los seguidores de ambos, las imágenes hablan por si solas.