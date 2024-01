“Descubrí que en el humor siempre hay una víctima”: Rodrigo Villegas y su nueva rutina ligada a la música

Rodrigo Villegas es fanático de Karate Kid, de Volver al futuro y, en general, de las bandas sonoras de las películas. Y es que la música es un elemento clave en su vida, rasgo que se materializa en su última rutina Playlist; Un viaje necesario, la que presentará este 13 de enero en Gran Arena Monticello desde las 21:00 horas.

Conocido por sus papeles como Mathiu Focker, El Máquina o Walter Boll en Morandé con compañía, Villegas nunca pensó en ser comediante. “Quería ser bailarín, actor de cine, pero nunca comediante porque le tenía miedo. Yo los admiraba, porque hay que estar loco para pararse ahí y tratar de hacer reír a la gente. Y bueno, ahora me dedico a eso y lo fui queriendo en el camino”, cuenta el humorista a Culto.

Nacido en Antofagasta, inició su carrera con Los Cuatro Octavos, grupo con el que se dio a conocer en el programa de Mega de Kike Morandé.

Rodrigo Villegas

A diferencia de muchos del rubro, su primer gran festival fue el de Viña del Mar en 2017, para luego pisar el escenario del Festival del Huaso de Olmué al año siguiente.

Fue el 2023 que se posicionó nuevamente en la Quinta Vergara, un éxito que valora hasta el día de hoy y cuyos réditos profesionales disfruta con nuevos shows. “La primera vez (en el Festival de Viña del Mar) fue más de nervios, el año pasado fue más de disfrutar, me la dediqué a mí y lo pasé increíble”, evalúa Rodrigo Villegas.

Así, en su currículum registra tres festivales, que han catapultado su carrera en el stand up más allá de su historia en televisión.

“Me quiero transformar en una alternativa”

El humor en Chile ha sufrido una metamorfosis de la que Rodrigo Villegas no se considera ajeno. Los movimientos feministas, la cultura de la cancelación, las redes sociales, son factores que influyeron en los cambios en los paradigmas de la comedia chilena.

“En ese tiempo había un humor aceptado y la gente se reía, lo pasaba bien con ese estilo, ahora cambió totalmente. A veces se les pasaba la mano. Aprendí a darme cuenta de que el humor es un arma bien complicada, porque puedes destruir a una persona y el daño no es solamente para ella, sino también para su familia. No puedo hacer sentir mal a una persona tratando de llegar al objetivo que quiero llegar, que es hacer sentir bien a la mayoría de la gente”, reflexiona el comediante.

En sus rutinas actuales, Villegas trabaja con lo que le pasa día a día. “Descubrí que en el humor siempre hay una víctima, porque si no hay una víctima, no hay humor. A esa víctima tienen que pasarle cosas malas y al final la única víctima soy yo en el escenario, quizás otra persona o un externo”, dice el actor que dio a vida Nicolás Sergey, del dúo Blondon Boys.

Rodrigo Villegas en los Blondon Boys

Su humor lo define como transversal, apto para todo público - a pesar de algún que otro chiste picaresco - y donde las personas se sientan bien.

“No soy de hacer crítica, porque bueno, hay muchos comediantes que hacen eso y me quiero transformar en una alternativa. Si todos los medios de comunicación, la tele, el teléfono, todo te recuerda a esta realidad media rara, entonces rico ir a un lado donde no te estoy recordando eso, es terapéutico. A usted le voy a hablar de cosas distintas, menos lo que pueda dividir, ni de religión, política, ni fútbol”, declara enfático Villegas.

Se define, entonces, como una válvula de escape.

La polémica de Felipe Avello

Sobre víctimas y victimarios en el humor, Rodrigo Villegas se adelanta con su reflexión. Sin embargo, se suma a los mensajes de apoyo a Felipe Avello, quien hace una semana estuvo en el ojo del huracán por un documental de César Huispe (Críticas QLS), donde se le acusaba al coronelino de haber sido responsable de la fallida carrera de modelo de Luis Pinto.

“Felipe cambió radicalmente su estilo de humor, así como lo hizo Caroe, que ahora es un poco más transversal. La disculpa la encuentro súper notable. Todas las personas tienen derecho a equivocarse y a enmendar los errores. Creo que en esa época Felipe no contaba con todo lo grande que iba a ser. Efectivamente, se equivocó”, comenta Rodrigo Villegas al respecto.

La comediante y conductora radial, Natalia Valdebenito, fue uno de los rostros que cuestionó el apoyo y la justificación a Avello, acusando la ola de mensajes a su favor, de machismo. Villegas no piensa lo mismo. “Creo que no pasa por si es hombre o mujer, pasa por el cariño que le tiene la gente al Felipe, al personaje. Los seguidores de Felipe son un ejército”, sostiene.

Su rutina actual

En su última rutina frente al monstruo, Rodrigo Villegas contó sobre sus noches de YouTube. Se acomoda frente al televisor y se dispone a explorar las bandas sonoras de sus películas predilectas. Este hábito -que define como su panorama favorito- ha sido crucial para la elaboración de su última puesta en escena, Playlist; Un viaje necesario, que se compone de las canciones de su catálogo personal. “Te abro la intimidad de lo que me pasa en mi casa”, cuenta Rodrigo Villegas desde el otro lado de la línea telefónica, emocionado.

En su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, la música jugó un papel importante. “La música es mi sello, me encanta”, declara el oriundo de Antofagasta.

No solo se declara un melómano, sino también un cinéfilo. “Me gusta mucho la música de las películas, las bandas sonoras”, comenta y ejemplifica con los temas que musicalizan Karate Kid o Volver al Futuro, canciones que inspiran la confección de los cuadros para sus shows.

Así, incluso en sus tiempos libres, Rodrigo Villegas está pensando en posibles historias. “Este es un trabajo 24/7. He tenido chistes en mi cabeza por años”, revela el humorista.

Chistes que pone a prueba en su laboratorio doméstico. Su esposa y su hijo son los primeros espectadores. “Mi señora, siempre al hueso conmigo y mi hijo, si se ríe, está bien, porque tiene 24 años, entonces yo digo: ‘Ya, se va a entender’”, dice entre risas.

Próximos proyectos

Pararse en medio de escenario no es una tarea fácil, reflexiona Rodrigo Villegas. Define la profesión como una actividad solitaria. “Uno tiene que hacer un trabajo previo en el camarín, observar la sensación de nervios, meditar por qué me dedico a esto y por qué no a otra cosa. Después uno dice, uno vino a esta vida para esto”.

A pesar de estar con su trayectoria como comediante, hay otros proyectos que ocupan la mente y el tiempo de este artista. “Tengo un proyecto que va a salir a la luz pronto, un videoclip protagónico que va a salir el 2 de febrero, con los cabros de Ecbarrio, tema que se llama El Gordo McFly”, comenta Villegas entusiasmado por esta parodia de Volver al Futuro.

Y el cine sigue ocupando un lugar importante en su vida. “Quiero lanzarme con la primera película, una comedia musical. Hay actores y actrices espectaculares, con quienes nunca pensé en mi vida actual”, revela el comediante.

Sobre lo venidero, descarta volver al Festival de Viña del Mar en un futuro cercano. Sin embargo, ve en la parrilla de humoristas de este año, formada por Alison Mandel, Javiera Contador, Sergio Freire, Luis Slimming, Álex Ortiz y Luis Miranda, casi como un acierto.

“Yo creo que debería ser parejo, porque en este momento hay hartas comediantes, algunas conocidas y otras no tanto, que son muy buenas”, asevera Villegas sobre la paridad de la programación de humor.

Sin embargo, con dos pasos exitosos por la quinta en el cuerpo, entrega un consejo a sus colegas: “Disfruten, estén tranquilos. Ya estando detrás del escenario está todo dicho. Hay que tener mucha buena onda hacia ti y dominar los nervios y lo demás va a fluir. El público está súper paciente, no como antes, que te daban un minuto. Ahora te dan media ahora, te esperan. Tú tienes que entretener a la gente y ya”.

El monstruo ha cambiado, declara el comediante, pero sigue intimidando, sobre todo, a sus pares trasandinos. “Le tienen bastante miedo. Tienen considerado al público chileno como el más difícil de Latinoamérica”, dice.

Rodrigo Villegas, antofagastino, padre de tres hijos, agradece el cariño del público. “Disfruto mucho eso, esa entrega de cariño es maravillosa. La persona me está regalando una hora de su vida para ir a verme y yo lo respeto demasiado, me entrego por completo al show”, comparte.

Su próxima presentación será este 13 de enero en Gran Arena Monticello, desde las 21:00 horas. Además, su rutina Playlist; Un viaje necesario, la presentará en diversas regiones del país.