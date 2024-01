Allí va: escucha la versión de Pettinellis para el clásico de The La’s

Ya está disponible en las plataformas digitales el nuevo sencillo de Pettinellis, la banda encabezada por el también líder de Los Tres, Álvaro Henríquez. Se trata de Allí va, una animada versión en español para la clásica There she goes, de los británicos The La’s.

La versión de Pettinellis destaca por el uso de sonidos acústicos y la guitarra de 12 cuerdas. No se oye el órgano característico del sonido del grupo, marcando una exploración musical alejada de su sonido habitual.

Allí va, fue producida y traducida por Álvaro Henríquez. La grabación estuvo a cargo de Diego Bustamante y el trabajo de masterización de realizó en los afamados estudios Abbey Road, en Londres, acaso uno de los templos de la música popular.

Publicada originalmente en 1988, There she goes es la canción más popular de los The La’s. Fue escrita y compuesta por su cantante y guitarrista Lee Marvers, en una estructura simple de verso que se repite durante la canción. Se incluyó en el único álbum de estudio homónimo publicado en 1990.

Este cover se suma a los dos lanzamientos anteriores de Pettinellis en el último tiempo; la canción inédita Caballo sin dueño y una versión para Arauco tiene un pena, de Violeta Parra, junto a la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra, como invitada.