“Pedro me da mucho material”: Alison Mandel defiende los chistes sobre Pedro Ruminot en su show en Viña

Alison Mandel abrió el humor en Viña 2024 con una rutina que con la que se llevó la gaviota de plata y oro. Un show que sacó las risas del público con historias sobre su maternidad, la crianza y su relación con Pedro Ruminot, también comediante y hoy en televisión junto Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra en el programa “Socios de la parrilla”.

Esta era su segunda vez en la Quinta Vergara y la comediante logró llevarse ambos premios, el cariño del público y aprovechó de dedicar este momento a la posibilidad de continuar haciendo comedia en paralelo a la crianza de su pequeño hijo Baltazar. “Esto es por mí y por todas mis compañeras” manifestó en el escenario, agradeciendo a las mujeres que la han acompañado durante su maternidad.

Un aspecto que no dejó indiferente al público en sus casas y en las redes sociales fueron las historias en las que Ruminot era el protagonista, el que además se mostró entre el público de la Quinta Vergara riendo y disfrutando los chistes sobre su relación. Mientras tanto en redes sociales, se abría el debate sobre las numerosas referencias de la comediante a su pareja durante el show.

En su conferencia de prensa tras bajarse de la Quinta fue consultada si Pedro Ruminot estaba al tanto de que la rutina contenía chistes sobre él. “No, no lo sorpendí porque (él) sí había visto la rutina antes pero mi guiones los hago yo solita”, comentó Alison Mandel. “Pedro me da mucho material. Él en su rutina también tiene mucho mío”, agregó.

Foto: Dedvi Missene

Además de su pareja, en el público de la Quinta también se pudo a ver a amigas y colegas de Mandel como Carola Paulsen y Chiqui Aguayo, ambas también dedicadas al mundo del humor. La presencia de ambas dio paso a la pregunta sobre la falta de mujeres en el humor para este festival: “A mí me encantaría que el próximo festival hubiera cuatro mujeres y dos hombres. Hay muchas mujeres comediantas que quizás todavía no las conocen, pero son muchas”, afirmó. “En este festival no pasó (...) pero de que habían, habían”.

En la conversación también confesó que el año pasado había recibido la invitación para ser parte de Viña, pero que rechazó participar: “Mi guagua todavía no estaba tan autónomo ni independiente”, expresó. Por eso mismo es que tanto en el escenario como en sus palabras luego del show destacó la posibilidad de seguir trabajando y hacer comedia, compatibilizándolo con su maternidad.

Alison Mandel; “Yo en algún momento pensé que se iba a suspender el festival”

Otro de los temas que abordó Alison Mandel en conferencia fue el hacer comedia en medio de una catástrofe como la que azotó a Viña del Mar. Allí reveló que había conversado con sus colegas comediantes al respecto: “Nosotros teníamos que subirnos a hacer reír y yo en algún momento pensé que quizás se va a suspender el festival”.

“Después me explicaron que el Festival generaba también mucho trabajo en la Quinta Región y que había que seguir. Y yo tenía que subirme con la misma energía con la que acepte antes de saber que iba a haber una tragedia. En ese momento dije ‘vamos, si nuestro trabajo es hacer reír. Estamos viviendo momentos súper duros en nuestro país’, y ahí como que con mis colegas nos empoderamos en seguir”.