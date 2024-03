Simply Red lo vuelve a hacer y agota segundo show en el Movistar Arena: ¿habrá un tercero?

Simply Red es el actual fenómeno en la cartelera nacional de conciertos. Y eso que aún falta un año para su desembarco en el país.

La banda británica agotó en seis horas su espectáculo del 7 de marzo de 2025 en el Movistar Arena. Luego sumó otro para el día 8 y también ya lo agotó en cuestión de horas, según confirman sus productores. Los hombres de Stars no han dado respiro.

“La rapidez con la que se vendieron las entradas para sus dos conciertos, es un testimonio de la presencia y el fervor que la banda provoca en el país. Como es sabido, la audiencia chilena es la que más escucha la música de Simply Red en plataformas como Spotify a nivel mundial”, dicen en un comunicado los organizadores.

En Chile, Simply Red ha realizado memorables presentaciones: en 2009 en el Festival de Viña del Mar, y posteriormente en 2010 y 2016 en el Movistar Arena, donde realizaron dos shows sold out en cada una de las visitas.

De acuerdo a lo que han anunciado a través de sus redes sociales, su gira ‘40th Anniversary Tour’, será un viaje por las canciones que han marcado estos 40 años de trayectoria, con éxitos como If You Don’t Know Me by Now, Holding Back the Years, For Your Babies, Something Got Me Started, It´s Only Love y Fairground.

¿Y habrá opción de un tercer recital? Francisco Goñi, productor responsable de los shows, modera las expectativas. Aunque asevera que hoy no es opción, si habla de un análisis que podría precipitar una eventual nueva fecha. “No, es algo que hoy día está recién en la puerta para entrar al horno para hacer el análisis. Hoy día no es una realidad”, dice a Culto.