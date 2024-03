Dos shows para 2025 agotados en horas: ¿por qué Simply Red desató un fenómeno en Chile a un año de sus recitales?

En menos de seis horas se vendieron la totalidad de los tickets disponibles para el regreso de los británicos Simply Red a Chile, agendado para el 7 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, es decir, a un año del show. Por ello se abrió una segunda fecha para el 8 de marzo, en el mismo lugar, cuyas entradas ya casi están por agotarse, según confirman desde la producción del evento a Culto.

La noticia ratifica el arrastre de la banda en el país. Pese a que desde su reunión en el año 2015, han publicado discos de estudio como Big Love (2015), Blue Eyed Soul (2019) y Time (2023), que no han logrado mayor repercusión, buena parte de su repertorio que los hizo conocidos entre fines de los ochenta y los primeros años noventa se mantiene con rotación radial en nuestros días.

Hasta ahora, Simply Red se ha presentado en tres ocasiones en el país: en 2009, con un celebrado show como número anglo del Festival de Viña; luego en el marco de su gira de despedida Farewell - The Final Tour, despacharon dos shows en el Movistar Arena; y tras su reunión, volvieron en 2016 donde ofrecieron otros dos conciertos de alta convocatoria en el mismo recinto del Parque O’Higgins.

El productor Francisco Goñi, quien trajo el grupo en 2010 y está gestionando las próximas presentaciones, confirma a Culto la alta demanda por adquirir boletos para el segundo show. “Yo creo que estamos cerca de un nuevo sold out. En ese minuto solo nos queda cancha frontal y yo te diría que de acá a la tarde, se agota. La velocidad de venta en la mañana fue muy fuerte”.

En esta vuelta a Chile, los de Manchester llegan en el marco del tour que celebra el aniversario de los 40 años desde la fundación del grupo en 1985, cuando el pelirrojo cantante Mick Hucknall decidió dar el paso tras haber integrado la banda punk The Frantic Elevators. “Voy a tener que sacar lo mejor de lo que hemos hecho durante años y representarlo”, dijo Hucknall el año pasado, cuando confirmó la noticia durante su participación en el programa televisivo The One Show, de BBC.

Según Francisco Goñi, las conversaciones para traer a Simply Red se vienen dando desde hace un tiempo. “Hace tres años que estábamos en gestiones para traerlos, pero el año pasado ya empezamos a concretar. Ya teníamos confirmado el concierto desde el año pasado, pero la realidad es que en Chile no estamos preparados para salir con dos años de anticipación a la venta de un concierto. Así que esperamos un poquitito”.

En rigor, el anuncio del show iba a ser en febrero. “Íbamos a salir a la venta para el Día del Amor -dice Goñi-. Pero vinieron las terribles situaciones que tuvimos en Valparaíso y por respeto a la gente, por respeto al mercado y porque el foco estaba en ayudar a la gente del sector y todo eso, dijimos mejor salimos en marzo”.

¿Podría haber un tercer show?

Para Sergio Cancino, periodista especializado en música popular y exdirector de las radios Concierto, UNO y Rock & Pop, el fenómeno tras la banda inglesa tiene algunas claves. “Simply Red es una banda que hizo una transición muy inteligente desde los ochenta a los noventa, con un disco magnífico, moderno, como Stars de 1991 y en menor medida con Life, de 1995, donde venía Fairground que poseía un atributo muy codiciado que es la transversalidad de públicos, eso que los antiguos ejecutivos discográficos llamaban el ’crossover’ y que te permitía sonar en radios juveniles, como Rock & Pop y en radios más adultas, contemporáneas, de otra segmentación, como Concierto, Infinita, Universo, Duna”.

De una opinión similar es Francisco Goñi. “Yo creo que cuando vino el Festival de Viña generó un impacto muy fuerte en la audiencia chilena, demostró ser una de esas bandas extraordinarias con un frontman que la gente realmente admira y que tiene una voz y unas canciones que a la gente realmente los apasiona. Ha sido parte de la historia de mucha gente y eso se ve en la velocidad que reaccionó el público”.

El productor recuerda una historia de los shows de 2010. “Simply Red grabó ese concierto y la gente lo compró ahí mismo en el recinto, porque lo daban en un Memory pen en esos tiempos. La gente se lo llevó para poder escucharlo en su casa y luego se metía en una página web y podían bajar el resto del concierto. Eso es algo que nunca me ha tocado en mi vida. Fue un hito en este momento, algo que el público tampoco esperaba”.

Para Cancino, otra clave está en la propuesta musical del proyecto liderado por Hucknall. “En Chile, Simply Red siempre ha sido sinónimo de calidad, de una especie de elegancia atemporal, por algo sigue en las parrillas radiales hasta el día de hoy. Y eso se refleja en el éxito de convocatoria en vivo de los shows que han hecho, como el paso por el Festival de Viña en 2009, que fue un amplificador televisivo del impacto nacional del grupo”.

“Todo esto respaldado por el talento vocal de Mick Hucknall, de los músicos que se rodea y también del histórico buen gusto que ha tenido para combinar sus originales con los covers, la buena elección, el buen oido que tiene para elegir civers sin jamás desperfilar la identidad de Simply Red. Tendrán discos más acústicos, otros más electrónicos, pero Simply Red tiene un sonido claramente identificable y que resiste muy bien el paso del tiempo”, agrega Sergio Cancino.

Ante el sorprendente éxito de convocatoria, ¿hay conversaciones para un tercer show? El productor Francisco Goñi se muestra mesurado y descarta la posibilidad por ahora. “No, por estos momentos no tenemos sondeo para un tercer show. Vemos que existe un gran interés del público chileno por ir a ver a asistir, pero tenemos que ver la disponibilidad del Arena, la disponibilidad de la banda. Nosotros veíamos que en Chile es realmente una banda que impacta fuerte, con mucha gente que los sigue, pero en este minuto no veíamos que se podía generar tanta locura como la que está generando”.

El mismo productor señala que se ha visto sorprendido ante la respuesta del público por la vuelta de Simply Red tras 9 años. “Sabemos que es una banda que en Chile le encanta la gente. Cuando estuvo en el Festival de Viña demostró ser una banda de una calidad extraordinaria y cuando vino las veces posteriores también. Ahora, esto de agotar en seis horas el primer show ha sido un récord y salir con un segundo show a esa velocidad ha sido algo que con esta banda no nos había tocado vivir. Yo lo hice en el año 2010 y no tuvimos la velocidad de respuesta que hemos tenido hasta hoy. Y eso nos lleva que justamente ahora hay que analizar todo”.

-¿Y ese análisis podría decantar en la conclusión de un eventual tercer concierto?

No, es algo que hoy día está recién en la puerta para entrar al horno para hacer el análisis. Hoy día no es una realidad.