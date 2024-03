Segundo concierto de Simply Red en Chile: revisa los precios y venta de entradas

Simply Red anunció un nuevo concierto en el Movistar Arena para el 8 de marzo del 2025, luego que las entradas para su primer espectáculo se agotaran en solo seis horas.

La agrupación británica volverá a Latinoamérica en el marco de su tour de aniversario por sus 40 años de carrera, en donde han estrenado populares canciones como Holding back the years, You make me feel brand new y Something Got Me Started, entre otras.

Además, a lo largo de su trayectoria, Simply Red ha visitado el país en múltiples ocasiones, incluso fueron parte del Festival de Viña 2009.

Venta de entradas para el segundo concierto de Simply Red en Chile

La preventa de entradas para el segundo concierto de Simply Red en Chile iniciará este martes 12 de marzo a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

Quienes compren en esta etapa, en donde no se solicitará una tarjeta específica, podrán acceder a un 20% de descuento, rebaja que estará disponible hasta que se agote el 30% de la capacidad total del recinto.

Posteriormente, la venta general de entradas se llevará a cabo el miércoles 13 de marzo o hasta que se agote la preventa, lo que ocurra primero.

De esta manera, las personas que comprarán boletos para el concierto de Simply Red en el Movistar Arena, deberán ingresar a la página de la ticketera, buscar el espectáculo de la agrupación y seleccionarlo.

Una vez realizado este paso, tendrán que hacer clic en la opción “Preventa” o “Venta general” y entrar a su cuenta personal para así poder elegir la ubicación que desean adquirir.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios de las entradas para el concierto de Simply Red en el Movistar Arena el 8 de marzo de 2025, incluyendo el cargo por servicio y sin descuentos, son los siguientes: