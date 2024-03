“Decepcionada” de Boric: Natalia Valdebenito critica la gestión del presidente y la “autocensura” en la comedia actual

La actriz y comediante Natalia Valdebenito fue crítica ante la gestión del presidente Gabriel Boric a dos años de gobierno. Recordemos que la conductora de Súbela Radio fue un rostro activo de la campaña del mandatario, cuando se enfrentaba al excandidato presidencial José Antonio Kast. “Al haber participado, al haber prestado mi voz, mi convocatoria y mi poder de comunicación (...) Lo hice convencida en ese momento, pero ahora me declaro decepcionada”, sentenció.

Las declaraciones las dio en el programa Todo va a estar bien de Via X, donde analizó la mitad del periodo del jefe de Estado. “No tengo ninguna relación personal con él ni con nadie del gobierno”, aclaró.

Frente a las medidas de Gabriel Boric, declaró que su decepción se generaba por la falta de reparación a las víctimas del estallido social. Según comentó, las mismas personas afectadas, como Gustavo Gatica, se comunican con ella para manifestar la poca resolubilidad del actual gobierno en esa materia. “Prometió ir a favor de las víctimas del estallido social, por ejemplo. Gustavo Gatica no ha recibido nada de justicia”, dijo.

“Creo que la represión me sigue molestando mucho, la Ley Naín-Retamal encuentro que es una absoluta exageración, para poder salvar a muchos uniformados que han cometido violaciones a los derechos humanos”, comentó en el espacio. Ante la pregunta de qué pregunta le dejaría a Gabriel Boric, Valdebenito fue clara: “¿Qué pasó con las causas del estallido social?”.

Incluso, imitó al presidente de la República en una sección dedicada a describir o emular a figuras públicas. “Bueno, quiero pedir disculpas, perdón por las disculpas, porque quiero pedir disculpas, porque todo lo que yo he hecho, perdón, disculpa, disculpa la Derecha, por favor disculpa, quiero pedir disculpas por si yo fui tal vez un poco exagerado”, dijo. Posteriormente, imitó a Naya Fácil y Felipe Avello.

Asimismo, al iniciar el programa, se le consultó sobre qué tema no le gustaría hablar. “Para no meterme en problemas. De Piñera, es lo único que no puedo hablar (...) porque creo que es un tema sensible todavía. Para la comedia existe un tiempo. Tragedia, más tiempo, comedia. Hay un tema que hay que esperar para poder hablar de ciertas cosas”.

“Molestar al poder”

También, la comediante nacional se refirió al humor en el Festival de Viña del Mar, donde en la última versión se presentaron Alison Mandel, Javiera Contador, Luis Slimming, Lucho Miranda, Álex Ortiz y Sergio Freire.

“Lo que está de moda no está en el Festival de Viña, la verdad”, comenzó diciendo. “Todos los estilos existen y que el Festival no es muestra de lo que pasa en los bares y teatros. Creo que lo que se hace en el Festival es una versión muy edulcorada de cada uno de esos comediantes, que transforman su rutina para el Festival”.

“Lo que me parece dramático es que nos estemos autocensurando. Honestamente, prefiero irme con los Carabineros por decir algo como pasado o equivocado (...) La comedia se hace para molestar al poder, para mover energías, mentes y fuerzas. Si la comedia la vamos a seguir haciendo para que nadie se moleste, me parece que es un tanto - y esto es muy personal - vacía”, reflexionó.

Actualmente, Natalia Valdebenito presentó una nueva fecha en su gira de humor Esto es un secreto, tras agotar seis funciones en el Teatro San Ginés en abril de este año.