Cuando Cillian Murphy aludió a Víctor Jara: la conversación del actor irlandés que triunfó en los Oscar con Bono de U2

De la mano de su esposa, Yvonne McGuinness, Cillian Murphy ingresó a la alfombra roja de los premios Oscar la tarde del 10 de marzo. Atrás venían sus dos hijos, Malachy (19) y Aran (16), quienes completaban el círculo familiar que acompañaba al nominado al premio de Mejor actor por su papel en Oppenheimer.

Unas horas más tarde, el actor irlandés de 47 años fue nombrado por Brendan Fraser como el ganador de la categoría. Murphy se impuso a Jeffrey Wright (American Fiction), Paul Giamatti (Los que se quedan), Bradley Cooper (Maestro) y Colman Domingo (Rustin), y recibió el galardón luego de ser felicitado por su pareja y sus compañeros de elenco en Oppenheimer, Emily Blunt y Robert Downey Jr.

“Chris Nolan y Emma Thomas, ha sido el viaje más alocado, estimulante y creativamente satisfactorio al que me han llevado en los últimos 20 años. Les debo más de lo que pueda expresar. Soy un irlandés muy orgulloso de estar aquí esta noche”, dijo en su discurso tras recibir la estatuilla.

Durante esa noche, Cillian Murphy mostró aspectos que son sumamente relevantes en su vida: su familia, su país y la actuación. El intérprete lleva una vida reservada con su círculo cercano en Irlanda, no tiene redes sociales, no se involucra en escándalos y, en general, su exposición mediática es leve en comparación con sus pares.

La carrera del actor inició muy lejos de las cámaras, a pesar de que hoy figura como uno de los rostros claves en la industria cinematográfica.

Sus inicios

Nació el 25 de mayo de 1976, en Cook, Irlanda. Tras graduarse del colegio, se dedicó a tocar el piano para bandas locales y, después, fundó su propia banda con su hermano: The Sons of Mr. Green Genes. Si bien una productora les ofreció impulsar su carrera, el joven Murphy decidió que sería mejor declinar la oferta, debido al poco dinero que les ofrecían y a que su hermano aún era menor de edad.

No obstante, pasó un tiempo hasta que el irlandés decidiera que lo suyo era actuar. Estudió un año derecho en la Universidad Colegio Cork. Ahí pudo presenciar una obra de teatro que despertaría su curiosidad por la actuación, llevándolo a audicionar para papales secundarios hasta que debutó con la obra Disco Pigs en 1996.

En 2001, luego del éxito del montaje, adaptaron la pieza teatral al cine, donde Murphy se mantuvo como protagonista.

Cillian Murphy en la película Disco Pigs en 2001.

Cintas como 28 días después, donde interpreta a un sobreviviente de una pandemia; y Desayuno en Plutón, en la que dio vida a un personaje transgénero; el actor comenzó a adquirir más notoriedad por parte de los espectadores y la crítica. Es más, por ese último rol ganó un Irish Film & Television Award como mejor actor, y una nominación a los Globos de Oro como mejor actor en comedia o musical.

Vida realmente privada

Desde hace 20 años, Murphy vive en una mansión ubicada en un pueblo costero irlandés, con su esposa y dos hijos. Conoció a la artista visual irlandesa Yvonne McGuinness (51), en un concierto que dio el actor en su época de músico. Pronto se hicieron novios y, tras ocho años de relación, se casaron en 2004. Al año siguiente, tuvieron a su primer hijo, Malachy.

El segundo y menor de sus hijos, Aran, sigue los pasos de su padre. El joven de 16 años actuará, junto a Jenna Ortega (Merlina) y Amy Adams (Animales nocturnos), en una adaptación de la novela Klara y el Sol, dirigida por Taika Waititi.

El actor de 49 años refiere pasar tiempo con sus amigos que no son celebridades y se obliga a pasar al menos la mitad del año con los suyos en Irlanda. Dentro de sus relaciones con personalidades reconocidas, están sus compatriotas Jonathan Rhys-Meyers y Liam Neeson.

Es fanático de la música, en especial de U2. “Totalmente, pero para mí el fanatismo empezó con The Joshua Tree. Creo que es un disco perfecto. Es absolutamente perfecto. De hecho, cuando lo escuchas de nuevo, es un disco de gospel”, declaró en una entrevista en el podcast WTF.

Cillian Murphy, Bono y Liam Neeson.

Fiel a su estilo, la relación del actor irlandés con su connacional Bono, líder y vocalista de U2, no es tan conocida. Según relató este último en su libro autobiográfico, Surrender (2022), ambos son amigos y en alguna oportunidad compartieron una conversación donde incluso Víctor Jara fue mencionado.

“Estaba en el club nocturno Renards en Dublín con Cillian Murphy, un actor con talento prodigioso”, escribe. “Ahí´, hablando con sinceridad sobre nuestra vida de artistas. Mano a mano sobre el efecto de la fama sobre la forma”.

“—Yo antes era uno de sus mejores fans —dijo—. Me encantan las primeras cosas que hicieron. Me encantaba The Joshua Tree... —pausa teatral —... pero luego los perdí. ¿Qué ha sido de tu lirismo? Antes escribían sobre el amor y sobre la vida real, sobre personas como Víctor Jara o los huelguistas de Red Hill Minning Town...”, dice el texto de Bono.

Otra figura con la que Murphy tuvo un estrecho vínculo fue con David Bowie. El actor se declaró fanático de la música del cantante británico, quien falleció el 10 de enero de 2016. Según contó Cillian Murphy en una entrevista, el autor de Heroes era fiel seguidor de Peaky Blinders, serie protagonizada por el irlandés. Es más, este le envió al set uno de sus discos, como una muestra de su aprecio y de vuelta, Murphy le mandó a Bowie el gorro que este usó durante la primera temporada de la serie.

La relación Nolan- Murphy

Es bien sabido que hay directores que tienen fascinación por ciertos actores. Pasa con Martin Scorsese y Robert De Niro o Tim Burton y Johnny Depp. El caso entre el aclamado director Christopher Nolan– quien se llevó por primera vez el Oscar a mejor director en la última edición de los premios– y Cillian Murphy es uno que ha ido consolidándose, debido a las múltiples cintas en las que ambos han trabajado juntos.

La primera vez fue en Batman Begins (2005), película dirigida por Nolan y donde Murphy es el personaje antagónico. Se podría decir que fue amor a primera vista. Según reveló el director de Oppenheimer, la primera vez que vio al irlandés fue en una imagen promocional de 28 días después. “Estaba buscando actores para el reparto de Batman y me impresionaron sus ojos, su aspecto, todo lo que tenía que ver con él, y quise saber más”, contó Nolan.

Cillian Murphy en 28 días después.

Así, fue un integrante frecuente de las películas de Batman. Hizo un cameo en El caballero oscuro, y participó en El caballero oscuro: la leyenda renace. Asimismo, Murphy conformó el reparto de El Origen, cinta de ciencia ficción de Nolan donde también aparece Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon- Levitt, Tom Hardy y Elliot Page.

En Dunkerque (2017), el intérprete irlandés también tuvo una participación mas breve, aunque no por eso menos brillante.

Por lo tanto, Oppenheimer se convirtió en la sexta colaboración entre la dupla, donde ambos pudieron coronarse con los premios más relevantes de la Academia. Por primera vez, Nolan se llevó el Oscar a Mejor director (en su segunda nominación), mientras que Cillian Murphy se consagró como el Mejor actor en su debut en las nominaciones a los Oscar.

Fenómeno Peaky Blinders

Tommy Shelby fue el personaje que lanzó a Cillian Murphy al reconocimiento mundial. La serie británica producida por ABC, Peaky Blinders (2013), cuenta la historia de una pandilla criminal de Birmingham, liderada por los hermanos Shelby, quienes con sus trajes característicos y sus cigarrillos en mano, controlan las calles de la zona en 1919.

El papel protagónico no estaba asegurado para Cillian Murphy. En un inicio, el director de la entrega, Steven Kinght, había seleccionado a Jason Staham (Megalodón) para interpretar al cabecilla de los mafiosos. Sin embargo, ante la insistencia del irlandés, el director cedió y le concedió el papel.

El trabajo fue arduo. Cillian Murphy dejó el vegetarianismo para volver a comer carne, y así aumentar su masa corporal y estar físicamente apto para el rol. Asimismo, practicó el acento propio de Birmingham, yendo a bares locales y grabando las conversaciones con los locales, para luego imitar su forma de hablar.

El éxito de la serie de televisión fue apabullante, que se extendió a seis temporadas en nueve años. Fue galardonada con premios BAFTA el 2014, 2018 y 2020, en categorías como Mejor dirección de TV y Mejor serie de TV Drama.