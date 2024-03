Billie Eilish en la piel de Barbie: la historia tras What Was I Made For?, la mejor canción en los Oscar 2024

“Anoche tuve una pesadilla sobre esto”, soltó la cantante Billie Eilish (22), al momento de subir al escenario para aceptar el Oscar a Mejor canción original por What Was I Made For?, de la película Barbie. “Simplemente no pensé que esto sucedería. No esperaba esto. Me siento increíblemente afortunada y honrada”.

El momento fue además histórico para la artista, al volverse la persona más joven en ganar dos veces el Oscar. Antes, junto a su hermano y productor Finneas, obtuvieron el Oscar por No Time to Die (de la película de James Bond del mismo nombre) en 2021.

Si bien, no tuvo nominaciones en las categorías más importantes, la película Barbie, sí logró destacar por su banda sonora que incluyó a nombres como Lizzo, Tame Impala, y hasta la sorpresiva aparición de Ryan Gosling con su himno I’m just Ken, la que interpretó durante la ceremonia.

What Was I Made For? surgió en enero de 2023. La directora Greta Gerwig convocó a Billie y Finneas a los estudios Warner Bros en California y les mostró un borrador de la película. Ahí llegó el encargo de escribir una canción, una experiencia que ya habían pasado en No Time to Die.

Por lo mismo, Billie, no ocultó su inquietud, “Pensé en No Time To Die”, le explicó Zane Lowe de Apple Music. “Fueron meses de pensar, hablar e idear diferentes melodías y esas cosas, y ese también fue uno de mis procesos favoritos de todos los tiempos, pero muy diferente, y pensé: ‘No podemos recrear eso, ¿cómo estamos? ¿Vas a hacer eso?’”.

Pero una vez que salieron de la reunión en los estudios de Warner, los hermanos comenzaron a trabajar. Así escribieron casi toda la canción esa misma noche en el estudio de su casa en Los Ángeles. “Realmente nos sentamos y Finneas comenzó a tocar el piano y esas primeras letras, ‘Solía flotar, ahora simplemente me caigo’, salieron inmediatamente”, recordó.

Su idea, dice, fue ponerse en la perspectiva de una muñeca Barbie. “Al comenzar a escribir esta canción, el primer día de composición, Finneas y yo, especialmente yo porque es desde mi perspectiva, estábamos pensando exclusivamente en Barbie. No pensé en mí ni una sola vez durante el proceso de composición”, contó Billie en la citada entrevista de Apple Music.

“No pensé en mi propia vida. No pensé en cómo me siento. No pensé en nada. Solo me inspiré en esta película y este personaje y en la forma en que pensé que ella se sentiría y escribí sobre eso”, añadió.

En el videoclip dirigido por la propia Eilish, la cantante saca de la caja ropa del tamaño de una muñeca. Un momento introspectivo y emotivo que transcurre en una habitación. La canción debutó en vivo durante su participación en el festival Lollapalooza, en Chicago, el 3 de agosto de 2023, y fue interpretada durante la ceremonia de los Oscar 2024.