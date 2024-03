I’m Just Ken: Ryan Gosling interpreta canción de Barbie y logra uno de los mejores momentos de los Oscar 2024

Detrás de Margot Robbie, con un traje completamente rosado, Ryan Gosling comenzó a cantar I’m Just Ken, tema icónico de la película Barbie y que estaba nominado en la categoría de Mejor canción original, aunque perdió a manos de Billie Eilish, también en la película de Greta Gerwig. Todo en el teatro Dolby de Los Ángeles donde se entregan los premios Oscar 2024.

Acompañado de un cuerpo de baile vestido de negro y con corbatas rosas, el actor acompañado de su compañero de elenco, Simu Liu, dieron el tercer número musical de la ceremonia de premios. Fue uno de los grandes pasajes de la velada. Espectáculo puro.

Ryan Gosling performs "I'm Just Ken" from the film "Barbie" during the Oscars show at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake

Slash, de Guns N’ Roses, también apareció en escena, tocando la guitarra, robándose las miradas. Ryan Gosling incluso bajó del escenario e hizo cantar a sus compañeras de elenco, Margot Robbie y America Ferrera, así como a la directora Greta Gerwig y a la actriz Emma Stone.

Barbie estuvo, y está, nominada en ocho categorías, entre ellas Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto –Ryan Gosling–, Mejor diseño de vestuario, Mejor actriz de reparto –America Ferrera–, Mejor canción original –I’m Just Ken y What was I made for–, Mejor diseño de producción y Mejor película. De esa forma, la película basada en la muñeca de Mattel tiene doble oportunidad de hacerse con la estatuilla.