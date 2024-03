La Memoria Infinita de Maite Alberdi pierde el Oscar a Mejor película documental 2024

La memoria infinita (2023) no se llevó el Oscar a Mejor película documental en la edición 2024. El anuncio se dio en la ceremonia efectuada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, este 10 de marzo. Ya en 2021, una cinta de Maite Alberdi había estado nominada al galardón, gracias a El Agente Topo, pero tampoco se hizo con la estatuilla.

El documental chileno presenta al matrimonio entre Paulina Urrutia y el periodista Augusto Góngora, quien padecía de Alzheimer. En el relato, se muestran los cuidados de parte de la actriz hacia el también escritor– reconocido en Chile por registrar la dictadura militar en Chile– y el complejo proceso que ambos viven antes y durante la pandemia de coronavirus.

Maite Alberdi, Rocio Jadue, Juan de Dios Larrain and Paulina Urrutia pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Además de La memoria infinita, estaban nominados el documental estadounidense The People’s President, el registro africano Las hijas de Olfa, la película canadiense, To kill a tiger; y la cinta 20 días en Mariupol.

La ganadora fue efectivamente esta última, 20 días en Mariupol, la gran favorita en los días previos y que trata de la invasión de Rusia a Ucrania.

Al levantar el Oscar en la ceremonia, su realizador Mstyslav Chernov dijo: “Deseo nunca haber hecho esta película. Deseo poder intercambiar esto para que Rusia nunca hubiera invadido Ucrania, nunca hubieran atacado nuestras ciudades. Deseo tener todo su reconocimiento para que Rusia no matara a tantos de mis compatriotas ucranianos, deseo que liberen a todos los prisioneros, a todos los soldados que están protegiendo la tierra, a los civiles que están en la cárcel, no puedo cambiar la historia, no puedo cambiar el pasado”.

A pesar de no llevarse el anhelado reconocimiento, el documental La Memoria infinita cuenta con numerosos premios en su historial. En su estreno, en el Festival de Cine de Sundance el 2023, ganó el Gran Premio del Jurado.

Posteriormente, el registro y su realizadora se llevaron galardones en once oportunidades, entre ellos, el reconocimiento a Mejor película de no ficción de los Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el Premio Goya a Mejor película iberoamericana.

La memoria infinita se estrenó en Chile el 24 de agosto de 2023, e hizo historia en los cines nacionales. Según información de la distribuidora, la cinta fue vista por 6 mil personas en su debut, con lo que se convierte en el documental chileno con mejores cifras en su primer día en exhibición. Incluso, la película desplazó a los éxitos de Barbie y Oppenheimer.