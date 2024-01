Estos son los documentales que competirán contra La memoria infinita en los Oscar

Se anunciaron los nominados para la versión 96 de los premios de la Academia, y entre todas las categorías, hay dos películas chilenas nominadas, El Conde de Pablo Larraín en Mejor Fotografía y La memoria infinita de Maite Alberdi en Mejor documental.

Te contamos cuáles son las producciones que competirán con Alberdi por la estatuilla a Mejor documental:

Bobi Wine: The People’s President

Dirigida por Moses Bwayo, Christopher Sharp, de origen estadounidense, el documental cuenta la historia de Bobi Wine, una estrella del pop de Uganda que ingresó a la política para acabar con la dictadura de Yoweri Museveni, quien había dominado el país durante 35 años.

Bwayo produjo la miniserie de 2023 Savior Complex, mientras que este es el primer proyecto de Sharp.

Las hijas de Olfa (Four Daughters)

De Tunéz, África, el documental dirigido por Kaouther Ben Hania, narra cómo dos hermanas, hijas de Olfa, se unen a la organización terrorista Estado Islámico en Libia, después de radicalizarse. La cinta cuenta con actrices profesionales que encarnan a ambas protagonistas.

La producción recibió un premio Cannes en su categoría. Algunos de los proyectos anteriores de la directora son El hombre que vendió su piel (2020) y La bella y los perros (2017).

To kill a tiger

De origen canadiense, estrenada en 2022, y dirigida por Nisha Pahuja, la película tiene como protagonista a una familia de Jharkhand, India. El padre, Ranjit pide justicia por la violación en grupo que sufrió una de sus hijas, de 13 años.

Ha ganado 22 premios, entre ellos uno en el Festival de Toronto. La directora estuvo nominada al Emmy por The world before her, una producción de 2012.

20 días en Mariupol

De carácter bélico, el director Mstyslav Chernov presenta a un grupo de periodistas ucranianos que quedan atrapados en Mariupol, una ciudad sitiada, después de la invasión rusa. Mientras sobreviven se esfuerzan para dejar registro y contar al mundo los horribles acontecimientos que están ocurriendo.

El documental se presenta con 20 premios ganados, entre ellos, uno del Festival Sundance. Los trabajos previos del director incluyen la serie de televisión Frontline (2023) y Bild Live (2022).

Ninguna de las películas extranjeras están disponibles aún en alguna plataforma de streaming, en el sector nacional, sin embargo, se espera que prontamente se agreguen a la cartelera.

La segunda nominación al Oscar de Maite Alberdi

En 2021 recibió una nominación a la misma categoría por El agente topo, estatuilla que finalmente se llevó Mi maestro el pulpo.

Ahora, con La memoria infinita, que ya suma 10 premios ganados –algunos en el Festival de Estocolmo y Sundance– podría finalmente llevarse el Oscar. Este premio en Chile tiene como antecedente el galardón de Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, en 2018, en la categoría de Mejor película extranjera y el corto animado Historia de un oso de Gabriel Osorio, que ganó en 2016.

La cinta de casi una hora y media tiene como protagonistas a Augusto Góngora, periodista fallecido en mayo de 2023 y su esposa, Paulina Urrutia, actriz y ex ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Augusto fue diagnosticado con Alzheimer, y la narración del documental cuenta cómo las secuelas de la enfermedad van ingresando a la vida cotidiana de la pareja.

La película está disponible en Netflix.

Las opiniones de parte de la crítica especializada fueron bastante alentadoras:

Variety, comentó: “Este delicado documental sobre el Alzheimer equilibra la reflexión personal y la conciencia histórica”.

Por su parte, The Hollywood Reporter, dijo: “La fuerza de su relación y los destellos del hombre vibrante e inteligente que aún se esconde bajo la niebla hacen que este documental sea tan inesperadamente conmovedor como doloroso”.

Así mismo, el diario El País de España agregó: “El bello canto al amor de un sobrecogedor documental. (...) acaba siendo tres cosas preciosas y desgarradoras: una película sobre el amor (...) un testimonio sobre el alzhéimer (...) y un estudio sobre la memoria colectiva”.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, el próximo 10 de marzo. Podrá verse desde Chile a través del canal de Youtube de la Academia, por la transmisión en vivo de TNT, en la plataforma de streaming HBO y de manera exclusiva para el país, CNN tendrá una transmisión especial.