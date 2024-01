La Memoria Infinita obtiene la nominación a los Premios Oscar 2024

Un nuevo hito para el cine chileno. La memoria infinita, el elogiado filme de Maite Alberdi sobre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, obtuvo la nominación a Mejor documental en la 96° edición de los Oscar.

Esta es la segunda candidatura de Alberdi al galardón que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, en 2022, (y junto a la productora Marcela Santibáñez) se transformó en la primera realizadora chilena en aspirar a la estatuilla dorada, por El agente topo. Esa vez el reconocimiento lo ganó Mi maestro el pulpo, respaldada por Netflix.

En esta oportunidad la cineasta nacional se medirá ante Bobi Wine: The People’s President, Four daughters, To kill a tiger y 20 Days in Mariupol. Quedaron fuera de carrera varios títulos fuertes: American Symphony, sobre el músico Jon Batiste (y avalada por Netflix); Beyond utopia, sobre un activista por los derechos humanos de Corea del Sur enfocado en el rescate de desertores norcoreanos, y Still: A Michael J. Fox Movie, sobre la estrella de Volver al futuro.

La sola candidatura de La memoria infinita es un espaldarazo a un destacado recorrido durante la temporada de premios. La National Board of Review la seleccionó como uno de los cinco mejores documentales de 2023 y Alberdi fue distinguida con el trofeo a Mejor dirección en los Cinema Eye Honors.

De este modo, La memoria infinita venció a los pronósticos de medios estadounidenses que indicaban que no conseguiría la nominación.

También se impuso a una dificultad: a diferencia de lo que ocurrió con El agente topo, la nueva cinta de Alberdi no fue escogida como la carta chilena a los Oscar. En su lugar, los votantes de la Academia de Cine de Chile se inclinaron por Los colonos, que finalmente no entró al grupo de 15 preseleccionadas en Mejor película internacional.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, expresó su satisfacción con los hitos marcados esta jornada por el cine chileno. “Estamos muy contentas y contentos, y por mi parte quiero aprovechar para saludar a Maite Alberdi y todo el equipo de La memoria infinita, por esta nominación a los premios Oscar. También saludar a Pablo Larraín y a todo el equipo de El Conde, también por su nominación a los Oscar, y por lo tanto a Fábula por su doble nominaicón, agradecer a sus creadores y sus equipos, poner a Chile en lo alto”.