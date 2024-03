Mira aquí la aplaudida presentación de Ryan Gosling en los Oscar 2024: cantó I’m Just Ken

I’m Just Ken era uno de los temas nominados a Mejor canción original en los Oscar 2024, premio que finalmente se llevó What Was I Made For?, de Billie Eilish. Ambas formaban parte de la banda sonora de Barbie, película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

El pegadizo tema es interpretado por Ryan Gosling, quien personifica a Ken en la cinta de la muñeca de Mattel. El actor se subió al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para cantar el hit, siendo el tercer número musical de la jornada.

Durante su espectáculo, lució un traje completamente rosado y estuvo acompañado del guitarrista de Gun’s and Roses, Slash. Los invitados a la gala bailaron al ritmo de I’m Just Ken, donde incluso las actrices Emma Stone, Margot Robbie y America Ferrera, compartieron brevemente el micrófono con Gosling.