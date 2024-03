Más que la esposa de Oppenheimer: la historia de la bióloga Katherine Puening y su vínculo con el comunismo

Oppenheimer se alzó como la película triunfadora de la 96° versión de los premios Oscar. En total, la cinta se llevó siete galardones, entre ellos Mejor película, Mejor director y Mejor actor. La historia basada en la vida de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, sedujo a los miembros de la Academia y también al público.

Si bien la película biográfica sigue al físico estadounidense, interpretado por Cillian Murphy, diversos personajes rondan en torno al científico. Uno de ellos es Katherine Oppenheimer, la esposa del director del Proyecto Manhattan, quien en la cinta es interpretada por Emily Blunt.

También llamada ‘Kitty’, la compañera de vida de Oppenheimer tuvo una vida personal convulsa y una carrera profesional ligada a la ciencia. Su historia en profundidad fue retratada en el libro Una historia de amor atómica: la extraordinaria mujer en la vida de Robert Oppenheimer, de Shirley Streshinsky, y también tiene numerosas apariciones en Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el libro en que se basa la película de Christopher Nolan.

Sin embargo, su nombre no permanece en la memoria colectiva. “Yo tampoco sabía nada sobre esta mujer y, honestamente, tampoco demasiado acerca de él. Leí el libro en el que está basado el guion, Prometeo americano, y está lleno de pequeños detalles sobre ella. Ahí está toda la información que buscas cuando preparas un papel, y me agarré especialmente a una frase: ‘Kitty no participaba en pequeñas conversaciones, ella solo daba grandes charlas’. Esa descripción tan escueta me dio una visión muy amplia de su personalidad (...) No era una mujer encantadora ni una madre, lo que se dice, amorosa. Creo que, como muchas mujeres, se sentía atrapada ante la tabla de planchar cuando debería afrontar tareas más intelectuales. Estaba constreñida por la época en la que le tocó vivir y, aun así, supuso una fuerza tremenda para él”, profundizó Emily Blunt en una entrevista en Fotogramas.

La historia de Katherine Puening

Puening era el apellido de soltera de Katherine, quien nació en Alemania el 8 de agosto de 1910. Cuando tenía tres años, su padre, un ingeniero metalúrgico, fue contratado por una compañía siderúrgica en Pittsburgh, tras haber inventado un nuevo tipo de horno.

La familia se mudó a Estados Unidos y, en 1928, Katherine ingresó a estudiar matemáticas, biología y química a la Universidad de Pittsburgh. Dos años más tarde, continúa sus estudios en Alemania, donde conoció al que fue su primer esposo, el músico Frank Ramseyer. Sin embargo, en 1933, Puening pide la nulidad de su matrimonio al asegurar que tenía pruebas de que Ramseyer era homosexual y drogadicto.

Posteriormente, tuvo su primer acercamiento al Partido Comunista, luego de casarse con Joseph Dallet Jr., un importante sindicalista de familia adinerada que se dedicó al activismo. Al ser esposa de un miembro, se le permitió unirse al partido.

Tras estallar la guerra civil española en 1936, el esposo de Katherine se alistó y falleció al año siguiente.

Si bien había pasado por varias universidades, finalmente Katherine Puening se matricula en la Universidad de Pensilvania, donde estudiaba su amiga Zelma Baker, quien trabajaba en el Instituto de Investigación del Cáncer de esa casa de estudios. Ahí conoció a Richard Steward Harrison, doctor en medicina, y se casaron en 1938.

Oppenheimer

Ya fuera del partido comunista, Katherine se quedó en Pensilvania para terminar sus estudios de botánica, mientras su esposo estaba en California. Sin embargo, se le ofreció una beca de investigación de posgrado en la Universidad de California en Los Ángeles y comenzó a trabajar con el físico Charles Lauritsen en investigación sobre los rayos X.

Fue en una fiesta dada por este último, que Katherine y Robert Oppenheimer se conocieron. Ambos tuvieron una aventura, mientras ‘Kitty’ aún seguía casada con Harrison. Finalmente, ella se separó de él el 1 de noviembre de 1940, y al día siguiente, se casó con Oppenheimer en una ceremonia civil en Virginia City, Nevada.

Tuvieron su primer hijo, Peter, y se mudaron a Los Alamos, donde el físico lideró el proyecto para crear la primera bomba atómica.

Posteriormente, se desempeñó como bióloga en el equipo del director del Grupo de Salud de Los Alamos, Louis Hempelmann, donde realizó un análisis de sangre para evaluar el peligro de la radiación. Allí, Katherine Oppenheimer trabajó por un corto tiempo como técnica de laboratorio y luego tuvo a Katherine, su segunda hija, conocida como Toni.

Hay que mencionar que en el recinto no era muy querida por los colegas y vecinos, según señalan los libros sobre su vida.

“Ella tomaba lo que quería, sin importarle el dolor que podía infligir a otros. Podía ser una persona áspera y cruel, especialmente con otras mujeres”, escriben Klaus y Streshinsky en Prometeo americano.

El encierro en el Proyecto Manhattan y la soledad, condujeron a Katherine al alcoholismo. Producto de su adicción, sufría reiteras fracturas debido al permanente estado de ebriedad y, además, tuvo un accidente automovilístico que empeoró su salud.

Luego de la bomba atómica, la pareja se mudó a la Universidad de Princeton, donde ella se centró en el estudio de las plantas. En 1967, Robert Oppenheimer murió de cáncer de esófago a los 62 años, y Katherine vivió hasta cinco años más tarde, cuando después de un viaje de navegación, falleció de una embolia pulmonar.