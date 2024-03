Maite Alberdi habla tras su noche en los Oscar: “Hay muy pocos casos de directores nominados dos veces”

Era su segunda vez en la alfombra roja de los Premios Oscar, tras su paso en 2021 de la mano de El agente topo. Ahora, con La memoria infinita Maite Alberdi aspiraba a conseguir su primer premio de la Academia por la categoría Mejor Documental. Sin embargo, la elegida fue 20 días en Mariupol, que aborda la guerra en Ucrania.

Pero lejos de dramatizar, Alberdi disfrutó la experiencia. Así lo comenta en una rueda de prensa que ofreció esta mañana poco después de aterrizar en Chile, y a la que asistió Culto. ¿Cómo viviste esa noche? Con amabilidad, pese a que su rostro delata el cansancio por el viaje, la cineasta responde: “Yo fui a esa noche igual como a la noche de El agente topo. Muy feliz. Cuando ya habían cerrado las votaciones de ahí en adelante fueron días que disfruté mucho y que celebre mucho porque ha sido un año muy difícil, una campaña muy larga, había 160 películas, todos nos dijeron que estaba muy difícil quedar nominado.”

“Las otras películas estaban haciendo también la campaña de película internacional, eso también ayudó a que les dieran mucha visibilidad porque venían por los dos lados. Entonces haber quedado entre las cinco por segunda vez, es muy raro en esa categoría. También hay pocos casos de directores nominados dos veces, era increíble. Entonces llegué muy contenta”.

La mujer tras La once, comenta que esta vez pudo vivir la experiencia de los Oscar de un modo más clásico. “No me paré del asiento en la ceremonia, como que la gente se va al bar o se va a fumar. Yo la quería ver, me quedé ahí. Aparte que en la vez pasada, que había sido la pandemia, no te dejaban entrar a toda la ceremonia. Entrabas solo a tu tanda de premiación, que eran como dos premios y después te sacaban a comer. (Esa vez) salí en la pantalla. Entonces no había tenido la experiencia de estar ahí como en su formato tradicional y por lo mismo también mi equipo tampoco había estado ahí y usualmente claro uno pide ticket para las personas que trabajaron y ese año solo podía entrar la productora, yo, más uno. Entonces era la productora, yo, Sergio (Chami, el protagonista), nuestro productor en Estados Unidos, pero nadie de nuestro equipo chileno había podido ir”.

Consultada si conversó con alguna de las celebridades en “modo fan”, Alberdi dijo que no. “Estuve sentada viendo toda la ceremonia pasándolo regio con la Paulina, hablamos con muchos actores en la comida de los nominados. En el Sundance me tocó (compartir) con Jodie Foster, es una gran defensora de La memoria infinita. Bueno Mark Ruffalo, también; con Cillian Murphy que nos preguntó mucho por la película, América Ferrara gran fan de la película, ella amaba mucho la cinta”.

Pese a no recibir el galardón, Alberdi se muestra orgullosa por el despliegue y el recibimiento del filme. “Yo estoy muy orgullosa de La memoria infinita y para mi gusto estético era la favorita. O sea, yo siento que es una obra que como película resalta y trasciende la categoría documentales, que es una categoría donde históricamente la Academia hace su gesto político que no hace en otras categorías”.

Maite Alberdi, Rocio Jadue, Juan de Dios Larrain and Paulina Urrutia pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

De hecho, Alberdi tuvo palabras para el documental que resultó ganador, dirigido por el ucraniano Mstyslav Chernov. “Siento que ojalá el repudio que le hacen a Rusia -muy merecido- también lo hagan con las otras guerras, porque los niños hoy día no mueren solo en Ucrania, pero esta es la guerra que puede censurar como Academia. Me parece una película importante para la contingencia actual pero creo que es otro tipo de formato como un tipo de documental que, para mí, tiene que ver con el periodismo”.

Alberdi también fue consultada sobre lo que viene, y según comenta, en lo inmediato trabaja en su nuevo filme. “Estoy editando la ficción, terminándola”. Se refiere, por supuesto, a la película basada en el libro Las homicidas, de Alia Trabucco Zerán. “Yo no puedo hablar. Estoy terminando la edición, entonces lo que se viene es terminarla y buscar festivales y planear el año. Pero es este año igual. La película debería salir este año”.

Pese a su entrada en la ficción, la cineasta señaló que no abandonará el género documental, acaso el lugar donde se siente más cómoda. “Yo quiero hacer documentales, mi corazón está en el documental, las ideas que se me ocurren son de documental, mi empresa hace documentales, mi equipo también piensa todo desde ahí”. De hecho, comenta que sigue trabajando en eso. “Estamos en etapas. Tenemos uno en desarrollo muy inicial, otro en desarrollo avanzado, otro como en mitad de un rodaje que lleva varios años también. Entonces, eso es lo que hago, es lo que me gusta y eso es lo que no te voy a seguir haciendo”.