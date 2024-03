“Los actores somos llorones” y “los Fondart se los llevan las mismas personas”: las declaraciones de Magdalena Max-Neef que sacuden al mundo actoral

El gobierno del presidente Gabriel Boric cumplió dos años este lunes 11. El área de la cultura no ha quedado ajena a variados cuestionamientos a su gestión, donde tres han sido los nombres que han encabezado el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así, rostros reconocidos del gremio de los actores han alzado la voz para apuntar -y en algún caso también defender-, la gestión en materia cultural del actual mandatario.

Amparo Noguera, Francisco Melo y Alfredo Castro han manifestado su decepción en torno al manejo de la cultura durante estos últimos dos años, esgrimiendo al incumplimiento de promesas. Al respecto, Jaime Vadell dijo a fines de febrero, en Radio Futuro, que a sus colegas “les ha dado por llorar”. “No hay colegios, que se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro, es un despropósito”, agregó en la emisora.

A sus palabras se sumó la actriz Magdalena Max-Neef, quien en conversación con el mismo medio declaró esta semana: “Yo lo comparto, de que los colegas lloran... Somos los más llorones que hay (...) Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”.

En conversación con Culto sobre el reestreno de la obra de teatro, ¿Quién me escondió los zapatos negros?, la actriz profundizó en sus dichos sobre sus pares. “Somos llorones. No conozco los otros gremios, si es que son así los abogados, no sé... Uno se queja, pero yo creo que todos los chilenos nos quejamos, no creo que tenga que ver con el oficio, somos quejosos”.

“Honestamente, no tengo idea cómo ha sido la gestión cultural del gobierno. A mí me encanta la Carolina Arredondo, a mí encantó que saliera ella, pero tampoco estoy muy al tanto”, indicó la actriz de la compañía Teatro Aparte.

“A mí en el Instagram muchas veces me ponen: ‘estos zurdos, con la beca del gobierno, auspiciados por el gobierno’. A mí no me ha auspiciado el gobierno. Están equivocados, por lo menos yo y mis amigos actores, a nosotros no nos ha subvencionado nadie. Las cosas que hacemos las hemos hecho en todos los gobierno y arreglándonos con nuestras propias posibilidades”, cuenta Magdalena Max-Neef.

Asimismo, se refirió al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, más conocido como Fondart. “Creo que por alguna razón los Fondart se los llevan bien seguido las mismas personas. Los Fondart son un cacho, es lo más enredado que hay. Nosotros postulamos a uno, no lo ganamos, porque consideraron que no éramos lo suficiente cultural para la zona, en Bellavista, ese fue el diagnóstico. Después ganamos un mini Fondart de infraestructura para ponerle aire acondicionado al teatro”.

“Y no me estoy quejando, me parece que sí, que de repente se lo ganan demasiadas veces las mismas personas, en realidad tendrán buenos proyectos, tendrán pituto, no tengo idea...no tengo idea yo, hace tiempo no me interesa el tema. Me refiero cero a este gobierno, es de siempre”, profundizó.

La cultura “no floreció”

Fue Amparo Noguera, a finales del año pasado, quien señaló por primera vez su incomodidad frente al panorama cultural en el gobierno de Gabriel Boric. “Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

En conversación con Culto, Francisco Melo coincidió con su colega y miró con ojos críticos las promesas del periodo de campaña del actual mandato. “A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe (el gobierno) en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo. Sin haber sido yo partícipe de ninguna de esas campañas, ni mucho menos”.

Asimismo, Luis Gnecco catalogó de decepcionante la gestión del equipo de Boric. “Siento que hemos perdido tiempo. Específicamente lo que a mí me toca, que es lo cultural, nunca quise vivir ese fluvio”, dijo.

Los primeros días de enero, el presidente Gabriel Boric y la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, se reunieron con actores nacionales en La Moneda. Fueron invitados Mario Horton, Héctor Noguera, Aline Küppenheim, Trinidad González, Delfina Guzmán, Rodrigo Pérez, entre otros, por el Día del Teatro y la inauguración de Teatro a Mil.

Según consignó La Tercera, desde la Presidencia descartaron que se haya tratado de un mea culpa. “El Presidente ha sido la primera persona en ser crítica en lo que ha sido cultura en estos años de gobierno. Cuando el Presidente habla, cuando nos traza la ruta con respecto a lo que espera que sea arte, cultura y patrimonio en los dos años de gobierno que quedan, porque es importante decir que el gobierno no se ha acabado”, dijo Arredondo en esa oportunidad.

Boric se reunió con actores y actrices en el salón Montt Varas de La Moneda.

Una de las invitadas a esa instancia, Aline Küppenheim, se refirió a las críticas de sus pares. “Hay una comprensión errada y muy superficial sobre un tema que es complejísimo, que no da ni siquiera para una entrevista, porque es tan complejo y que tiene que ver con cómo se han llevado, y que no lo va a solucionar un gobierno, como se ha llevado durante 50 años el tema de la cultura en Chile”, dijo a Radio Futuro.

Los próximos dos años

El 1 de febrero, la presidenta de ChileActores, Esperanza Silva, interpeló a la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, asegurando que nunca habían sido recibidos por la líder de la cartera. La reacción fue rápida. Cuatro días después, la ministra Jara encabezó una reunión, donde se comprometió a instalar una mesa técnica y tripartita en marzo para resolver las problemáticas que afectaban al gremio, como el exceso de horas de trabajo.

Mariana Loyola se alineó más con la postura de Küppenheim, e indicó que sigue creyendo en el gobierno del presidente Boric. “Sí, quedan dos años y estos dos primeros fueron para ordenar el despelote (...) creo que hay que detenerse un segundo y decir que la cultura no somos solo los actores. Son los artesanos, los músicos, la gente del circo, la gente que hace teatro callejero. Es muy amplio, los bailarines y bailarinas, coreógrafos, directores (...) Estamos muy lejos y, efectivamente, la cultura nunca ha sido un tema para ningún gobierno, porque hay tantos déficits en otras áreas”, dijo en entrevista con The Clinic.

Uno de los últimos que se ha referido al tema es Alfredo Castro, quien no es optimista. “Quedan dos años, no sé si habrá tiempo todavía para que finalmente el tratamiento a la cultura por parte de este gobierno cambie y tenga una mirada más protagonista, más importante”, comentó a Culto.

De esa forma, las opiniones del mundo actoral están contrapuestas. Frente a los dos años que le quedan al presidente Gabriel Boric en La Moneda, el gremio se erige vigilante ante los avances – o retrocesos – en materia cultural.