El íntimo mea culpa de Boric con los actores

El Presidente Gabriel Boric recibió este miércoles en la tarde, en el salón Montt-Varas de La Moneda, a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a varios actores como su amigo Mario Horton, Héctor Noguera, Aline Küppenheim, Trinidad González, Delfina Guzmán, Rodrigo Pérez, entre otros, por el Día del Teatro y la inauguración de Teatro a Mil. A diferencia de la mayoría de las actividades que cuentan con gran asistencia, esta vez, el discurso del Mandatario fue privado y no contó con transmisión oficial.

El encuentro -donde también estuvieron las subsecretarias Carolina Pérez (Patrimonio) y Noela Salas (Cultura); además de algunos alcaldes, como Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca); y la directora ejecutiva de Teatro a Mil, Carmen Romero- fue visto como un gesto por parte de La Moneda a ese mundo ante las duras críticas que han sido planteadas en los últimos días.

Por ello, según al menos tres de los presentes, el Presidente tomó la palabra e hizo un mea culpa sobre el actuar del gobierno en los dos primeros años de gestión. Dijo que era su responsabilidad y se comprometió a trabajar duramente en 2024 para revertirlo. Es más, a modo de anécdota, contó que ya se reunió con la ministra Arredondo -quien le regaló un comic llamado el “Lautaro: el ascenso”- para abordar el presupuesto del ministerio para 2025.

El íntimo discurso del Mandatario lo hizo a raíz de que los cuestionamientos han sido duros y por parte de reconocidos actores. “A nivel cultural, sin duda que (el gobierno) está completamente al debe con las promesas planteadas en campaña”, dijo a LT Domingo el actor Francisco Melo, sumándose a otras voces.

La actriz Amparo Noguera, por ejemplo, dijo la semana pasada a Radio Futuro que “este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

En Presidencia, en todo caso, le bajan el tono a la intervención del Mandatario y descartan que se haya tratado de un mea culpa, sino que su mensaje más bien apuntó a que era importante que el debate respecto a la cultura no esté únicamente alojado en esa cartera.

Al salir de la reunión de La Moneda la ministra se refirió a las críticas. “El Presidente ha sido la primera persona en ser crítica en lo que ha sido Cultura en estos años de gobierno. Cuando el Presidente habla, cuando nos traza la ruta con respecto a lo que espera que sea arte, cultura y patrimonio, en los dos años de gobierno que quedan, porque es importante decir que el gobierno no se ha acabado”, dijo Arredondo, quien se saludo afectuosamente con las actrices y actores que concurrieron a Palacio.

La secretaria de Estado además compartió los cuestionamientos que se han hecho sobre el gobierno. “Eso se ha visto y no podemos obviar algo que a todas luces ya lo sabíamos”, comentó.

El actor Héctor Noguera, padre de Amparo, también se refirió a las palabras de sus pares y dijo que coincidía con los cuestionamientos.