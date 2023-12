“No se cumplió nada”: Amparo Noguera critica la política cultural del gobierno de Boric

A partir del próximo 11 de enero, la obra La persona deprimida tendrá una serie de funciones como parte de la programación de la edición 2024 del Festival Internacional Santiago a Mil. En medio de la promoción de ese título, su protagonista, Amparo Noguera, se refirió al presente del medio y a la política cultural del gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que “de verdad que los actores y el tema cultural está súper detenido”.

“Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura: territorios, regiones, y me parece estupendo. Lo que ocurre es que nuevamente siento que la balanza no se equiparó. Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Canal de televisión, hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron. Las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, hacen una serie al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera. Entonces ya es como invivible”, planteó en entrevista con radio Futuro.

Consultada por el manejo de la actual administración, indicó que “no se cumplió nada”. “Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.

Noguera, quien recientemente tuvo una comentada participación en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sumó a su análisis su opinión del mandatario.

“A mí me carga decirlo, porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no (…) Hay un debe enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”.

La actriz también habló sobre sus sensaciones tras el resultado del último plebiscito constitucional. “Ni esperanzada ni nada, solamente aliviada de que zafamos de una importante. Pero sorprendida, no comprendo la eterna vuelta de este país o la ceguera de algunos sectores, en los que me incluyo a pesar de no ser política, afortunadamente”, sostuvo. “Da la impresión de que este país nunca estuvo inconforme con la Constitución del 80″.