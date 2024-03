Tronic abre el segundo día de Lollapalooza 2024: el revival del punk para todos

Con un breve video introductorio y con los acordes de Zem Zem comenzó el show de Tronic en el Cenco Malls Stage. Pese al calor que se sentía a las 13.15, la fanaticada, en su mayor parte veinteañeros, respondió entusiasta.

Con una puesta en escena de poleras rayadas y pantalones blancos (una versión punk de los Beach Boys) fueron pasando temas clásicos de su recorrido, como Malos amigos, Tele reculia, Fenix, Otra vez, Hoy, Somos iguales, Mateo, Brasil, 20% o la muy coreada Combo final. Fue un largo, considerando que son canciones bastante breves.

16de marzo 2024 TRONIC LOLLAPALOOZA 2024. FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Tronic es punk pop dosmilero que ha cambiado muy poco desde su origen. Pero es lo que quieren sus fanáticos. Canciones melódicas de 3 minutos y al hueso. En parte Tronic comenzó a calentar el ambiente para los dos números fuertes de la tarde en la misma clave: The Offspring y Blink-182. Incluso, tuvieron un invitado. Junto a Tim Pichetti de Gufi hicieron su clásica Por ella, cantada voz en cuello por la fanaticada.

El cierre -cómo no- fue con su hit clásico, Prendan la radio, precedida de un guiño al Hi ho let’s go de los Ramones. A estas alturas un himno de inconformismo y donde sí, golpean a la prensa. El tema fue cantado por entusiasmo por el público.

La banda se encuentra en medio de la gira del 20 aniversario de su primer álbum de estudio Ke patine la risa (2003). De hecho, durante el verano realizaron shows en Coquimbo, La Serena y Santiago, donde la mayor parte del set está enfocada en el mencionado disco. Además, su segundo disco, Evoluciona (2005) también tiene una gran presencia en el set.

16de marzo 2024 TRONIC LOLLAPALOOZA 2024. FOTO PEDRO RODRIGUEZ

El cuarteto lleva 23 años de carrera como el estandarte chileno del punk pop dosmilero, junto con Gufi. Han publicado ocho álbumes y el último fue With Música Is Mejor (2020). Y su presencia en el festival obedece en parte a un premio a la trayectoria. En charla con Disonantes, el bajista Gustavo “Chavín” Labrín afirmó: “Llegar con Tronic a un escenario así es como, wow. Súper agradecidos de estar ahí y, sobre todo, de la gente, porque nosotros no estamos en el Lollapalooza porque nuestro manager conocía a la persona que hace y dijo, oye, mete a mis chicos aquí, que es lo que pasa en la industria de la música y todos lo sabemos”.

“Nosotros estamos ahí porque la gente hinchó la red del Lollapalooza ‘ya, po, cuándo Tronic, cuándo Tronic’… y ya no tuvieron nada más que hacer que llevarnos. En ese sentido felices, de hecho estamos trabajando en lo del show para que salga increíble”.