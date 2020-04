The Strokes estrena single a tres días de lanzar su nuevo disco

Un sintetizador tocado de forma percusiva suena en los primeros segundos de “Brooklyn Bridge To Chorus”, el nuevo sencillo con que The Strokes anticipan la inminente salida de The New Abnormal, el álbum que Casablancas y compañía han adelantado con otros lanzamientos y participación en varios eventos, como los mitines en apoyo del precandidato demócrata, Bernie Sanders.

Esta nueva composición, sigue la línea del primer adelanto -“At the door”- con un hook marcado por el teclado, aunque con las habituales guitarras del grupo en el coro. Un cruce que el grupo había comenzado a trabajar en el disco Angles (2011), y que a escucha de los anticipos ya conocidos, es posible que defina el regreso discográfico del conjunto neoyorkino tras Comedown Machine (2013).

“Quiero nuevos amigos, pero no me quieren -canta Julian Casablancas- Están haciendo planes mientras miro TV. Pensé que eras tú, pero tal vez soy”, en una letra que hace referencias a la soledad, el aburrimiento y una cierta nostalgia cargada de cultura pop.

El grupo, confirmado como headliner en el line up de Lollapalooza Chile en su nueva fecha (27, 28 y 29 de Noviembre), ha debido posponer sus presentaciones debido a la pandemia del COVID-19. Tampoco ha anunciado, de momento, alguna presentación en línea, al modo como lo han hecho varios artistas de la gran industria musical.