Gustavo Quinteros asume el favoritismo de Colo Colo en la previa al duelo ante la UC: “No están en su mejor momento”

Universidad Católica vive una crisis severa. La última derrota ante Palestino dejó al equipo en un mal pie para enfrentar a Colo Colo, en el duelo que será válido por la final de la zona centro norte de la Copa Chile.

“Jugar contra Católica siempre es un partido duro, difícil, porque ellos tienen buenos jugadores y a veces una derrota pone en alerta a cada jugador para el siguiente compromiso y por ahí se hace más difícil para los rivales”, dice Gustavo Quinteros.

Más allá de las diplomáticas palabras del estratega, el estratega argentino repasa al conjunto estudiantil y asevera que “no están en su mejor momento, de acuerdo a los últimos resultados, pero siempre van a ser un equipo peligroso. Por lo que tenemos que jugar a nuestro máximo nivel, para ganar al menos la primera parte de la eliminatoria que son dos partidos. Va a ser complicado, difícil, duro, y el que esté más atento a los detalles seguramente podrá sacar ventaja”.

Los cruzados recibirán al actual campeón del fútbol chileno, este miércoles a las 18 horas, en el estadio Santa Laura. Y la revancha y el pase a la siguiete fasese disputará el próximo domingo -a las 15 horas- en el estadio Monumental.

“Falta un montón de puntos y no creo que todos los equipos puedan sacar todos los puntos pues hay muchos partidos difíciles. Seguro habrá pérdidas de puntos y hay que tratar de volver a buscar la alternativa de seguir dependiendo de nosotros, hay que ganar los próximos partidos y esperar que el rival que está arriba pierda puntos. Creo que se va a definir en los dos o tres últimos partidos, ahí se va a ver con claridad lo que va a suceder”, sostiene Quinteros.

El mismo que no hace drama por las interrupciones que tendrá el Campeonato Chileno y que no permitirá que se jueguen más de tres fechas seguidas. “Están las Clasificatorias, que se paran los torneos, los Panamericanos también, este fin de semana se para por la Copa Chile, nosotros no porque estamos en competencia, pero se para, a algunos les vendrá bien y para otros no... para los que vienen con el plantel al cien por cien, jugando bien y con continuidad y sacando buenos resultados a lo mejor no les conviene parar, pero a otros equipos que tienen que mejorar, trabajar y corregir, por ahí les viene bien”, concluye.