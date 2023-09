Martina Weil da pelea ante las mejores del mundo en la Diamond League en China

Después de la escandalosa negligencia de la Federación Atlética de Chile que dejó fuera a Martina Weil de los 200 metros del Mundial de Budapest, la atleta chilena volvió a competir en el campo internacional. Esta vez lo hizo en la prestigiosa Diamond League, el circuito que reúne a las mejores figuras de este deporte.

En esta ocasión la fecha se realizó en Xiamen, China, donde la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo buscaba emular a sus progenitores y lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos. Para ello, necesitaba bajar de los 51 segundos (50″95), pero en esta ocasión no estuvo tan cerca como en la fecha anterior de la Diamond League, donde consiguió una marca de 51″07, pulverizando el récord de Chile.

En esta ocasión, la velocista nacional enfrentó a las mejores del planeta y terminó en el séptimo lugar de nueve participantes, con un tiempo de 51″30, partiendo desde el carril número uno. La victoria fue para la multicampeona del mundo, la dominicana Marileidy Paulino, quien se impuso con una marca de 49″36, superando con comodidad a la jamaicana Candice McLeod (50″19) y a la estadounidense Lynna Irby-Jackson (50″45).

Weil, de 24 años, fue la segunda deportista más joven en competencia, y deberá seguir buscando la marca necesaria que la instale por primera vez en la cita de los anillos.

El bochorno de Budapest

La principal carta chilena venía de un momento complicado, luego del error de la Fedachi que la dejó fuera de los 200 metros en el Mundial. “Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro. Puede haber muchas razones por las que no puedas competir… por lesión, por ejemplo, pero nunca me imaginé que fuese porque se les olvidó inscribirme”, expresó la deportista.

En tanto, la federación intentó explicar el bochorno, culpando al gerente general Kurt Contreras. “Martina siempre estuvo clasificada en 400 y en 200. Siempre. A diferencia de lo que pasa en un Sudamericano, el que selecciona es World Athletics. El directorio no tiene que aprobar nada. Lo hace directo el área técnica con el gerente general. Y fue él quien cometió el error humano de no incluirla”, justificó Juan Luis Carter, timonel de la Fedachi.