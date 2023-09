Colo Colo pierde a su jugador más caro por el resto de la temporada: Fabián Castillo será operado y comienza a despedirse

Sin duda que el paso de Fabián Castillo por Colo Colo será poco recordado por su rendimiento dentro de la cancha. Dos goles y dos asistencias en apenas 832 minutos, que se repartieron en 18 partidos, fue el saldo del delantero colombiano en el Cacique.

El cafetalero llegó al Monumental con grandes expectativas. Fue prestado por Xolos de Tijuana en US$ 200 mil con opción de compra. Su sueldo, el más alto del plantel: alrededor de $ 50 millones. Sin embargo, nada de eso quedó reflejado en la cancha y las lesiones atentaron contra un mejor desempeño.

“Se me hace temprano hablar sobre mi futuro. Apenas van seis meses y mi rendimiento no ha sido lo más top, pero me queda la mitad de la temporada y he puesto como meta darlo todo para ganarme la posibilidad de seguir en Colo Colo”, había expresado en julio sobre su desempeño.

Adiós al Cacique

Pese a declarar que este semestre iba por su revancha, otras vez los problemas físicos lo marginaron. Esta vez una rotura del cartílago de una rodilla lo sentenció. “Castillo podría haber tenido ahora más oportunidades, pero lamentablemente tuvo una lesión y seguramente será operado. Le va a llevar un par de meses fuera”, declaró Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa de este viernes.

Como el vínculo del colombiano vence en diciembre, ya no podrá jugar más en Colo Colo, porque el directorio no está dispuesto a ejecutar la opción de compra a fin de año, por lo que deberá regresar a México una vez que finalice su vínculo con el cuadro popular.