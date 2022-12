Mauricio Pellegrino pide una chance para Matías Zaldivia en la U: “Merece la oportunidad de demostrar que es un jugador que vale”

Ya lleva varios días trabajando en el Centro Deportivo Azul, pero sólo en la tarde de este jueves fue presentado oficialmente. Hablamos de Mauricio Pellegrino, el nuevo director técnico de Universidad de Chile.

Y si bien todos querían saber cuáles eran sus planes para sacar al Romántico Viajero del pozo en el que ha estado durante los últimos cuatro años, el tema del momento era la llegada del exalbo Matías Zaldivia al equipo laico.

“Todos los jugadores son evaluados y estudiados y obvio que sabíamos que iba a levantar suspicacias por su pasado. Pero, a partir de hoy, Matías es jugador nuestro y ya no pertenece más al club que es nuestro máximo rival”, fue lo primero que dijo el adiestrador.

Luego justificó su contratación detallando que Zaldivia “es un jugador competitivo, que nos puede ayudar a mejorar nuestra defensa” y agregó: “Lo que menos queremos es tener problemas, pero prevaleció pensar en el bien del equipo y el jugador ha resignado muchas cosas para estar acá y merece la oportunidad de demostrar -en el campo- que es un jugador que vale”.

Zanjado el tema, Pellegrino dijo que “a pesar de las dificultades de los últimos años, nuestra idea era volver a estar en un equipo que quiere ser protagonista”. No obstante, advirtió que “armar un equipo competitivo no será de un día para otro. Un enfermo no sale de la cama y comienza a correr, por lo que uno de los grandes objetivos es armar el mejor equipo posible y tratar de que juegue como un equipo grande”.

Sobre las indisciplinas que se vivieron durante este año en el CDA, el argentino dijo que se hará un reglamento interno y señaló que “a mi me gusta que se peleen, pero si es para que el equipo despierte y trabaje mas”.

Eugenio Mena fue presentado oficialmente en Universidad Católica. Foto: Captura de video.

La negociación con Eugenio Mena

La presentación del transandino también sirvió para que los regentes de Azul Azul hablaran de dos nombres que siempre estarán ligados a la historia de la U. Uno, Eugenio Mena, firmó por Universidad Católica y el otro, Marcelo Díaz, sigue sin club.

“Había un gran interés por Eugenio e hicimos todo lo posible para que llegara. De hecho, viaje a Argentina a conversar con él y me hizo saber que tenía ganas de volver y luego sus agentes nos dieron a conocer que la decisión de él iba por otro club y eso no dolíó”, reveló el gerente deportivo, Manuel Mayo.

Y sobre Díaz, explicó que “por ahora y por diversas razones no lo hemos podido concretar, pero esperamos que en el futuro lo podamos conseguir”. Idea que aclaró el presidente de la concesionaria, Michael Clark, cuando confesó que “nosotros debemos ser responsables con el presupuesto que posee el club y tampoco estamos obligados a traer al jugador más popular, pues se hizo antes y ahí están los resultados”.