Mundial 2030: las burlas y afiches que se tomaron las redes sociales tras el golpe de la FIFA a Chile

“Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, publicaba este miércoles en la mañana el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez. De esta forma, por internet, muchas de las autoridades del fútbol chileno y del Gobierno se enteraban que Chile era excluido de la organización de la Copa del Mundo 2030.

“Nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”, declaraba Jaime Pizarro, ministro del Deporte al ser consultado en un punto de prensa por lo ocurrido.

Por su parte, el mencionado Domínguez intentaba explicar, y hasta compensar, la ausencia de Chile: “En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué”.

Siempre se puede reír

Por lo mismo, este papelón no dejó indiferente a nadie. Algunos reaccionaron con frustración y rabia, sin embargo, otros prefirieron reírse de la situación, sumado a que nuestros vecinos en Sudamérica tampoco dejaron pasar la oportunidad burlarse por lo sucedido.

Milad entre los apuntados

Uno de los que generó más reacciones tras el portazo a Chile fue el presidente de la ANFP Pablo Milad. “Creo que esto no se trata de una persona, esto se trata de un Gobierno, porque estamos postulando por un Gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, dijo el timonel de Quilín en un punto de prensa efectuado una vez confirmada la marginación de nuestro país.

Ante esto, varios usuarios de Twitter desplegaron su creatividad.