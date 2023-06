Pellegrino golpea la mesa y manda a buscar a los seleccionados de la U apenas retornen a Santiago

No se conforma. Y aunque esta vez perdió la pelea ante Eduardo Berizzo, Mauricio Pellegrino no se retirará del cuadrilátero sin lanzar un último golpe.

La idea del entrenador de la U es dejar claro que su once es más importante que cualquier cosa, sobre todo si jugará un partido que define la participación de los laicos en un torneo. Competencia -Copa Chile- que si bien es cierto no tiene la importancia de una justa internacional, si otorga boletos para la Copa Libertadores. Y clasificar a ella es uno de los objetivos principales que la dirigencia de Azul Azul le puso a Pellegrino cuando lo contrató al inicio de esta temporada.

Por lo mismo, el adiestrador argentino hizo todo lo posible para que Matías Zaldivia, Cristóbal Campos y Lucas Assadi abandonaran la concentración de la Roja y se unieran a su plantel para enfrentar a O’Higgins (miércoles a las 19 horas), pero el portazo que le pegó Eduardo Berizzo se escuchó fuerte en La Cisterna.

“Los futbolistas dentro de la fecha FIFA no pueden liberarse porque hay un reglamento que así lo establece, y un deseo personal y cumplimiento del profesionalismo que me invita a y me da derecho a contar con ellos en la fecha FIFA”, fue la sentencia del estratega de la Selección.

Pero su colega estudiantil -insistimos- no se conforma. Por lo mismo, tomará una drástica medida: mandará a buscar a los tres futbolistas a Juan Pinto Durán apenas el Equipo de Todos llegue a nuestro país luego de su compromiso con Bolivia. ¿Horario? En la madrugada de este miércoles, ya que la delegación nacional viajará de Santa Cruz de la Sierra apenas se termine el encuentro con los altiplánicos.

La idea del transandino es que el portero, el central y el volante descansen algunas horas en el hotel de concentración de los representantes de la Casa de Bello y luego conversen con él, para saber si pueden sumar o no minutos ante los rancagüinos. Charla que será vital para su inclusión, ya que Pellegrino siempre los ha considerado en la formación titular y cuenta con que no sumen muchos minutos en el partido de Chile.

De ser así, Universidad de Chile se parará en el gramado de Santa Laura con Campos en el arco o en su reemplazo ingresará Cristopher Toselli; la última línea la conformarán Zaldivia (Ignacio Tapia) Nery Domínguez y Luis Casanova. Mientras que Assadi es titular en el mediocampo, aunque su reemplazo es Israel Poblete, y estará acompañado por Yonathan Andía, Renato Cordero, Federico Mateos y Marcelo Morales; mientras que en la delantera irán Nicolás Guerra y Cristian Palacios.