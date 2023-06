El Pitbull alista su regreso a Sudamérica: Vasco da Gama le realiza tentadora oferta a Gary Medel

Gary Medel está a una firma de retornar a Sudamérica. El Pitbull, quien terminará su vínculo con Bologna a partir del 1 de julio, recibió una tentadora oferta para unirse al Vasco da Gama, de Brasil, por los próximos 18 meses. El elenco de Río de Janeiro, que hoy milita en el Brasileirao, marcha penúltimo en la clasificación general, con seis unidades. Está a 18 unidades del líder, Botafogo.

Lo cierto es que las conversaciones están en tierra derecha. El futbolista encaja dentro del proyecto del cuadro carioca, que busca inyectar experiencia a un plantel que hoy lucha en posiciones de descenso. Con el segundo plantel más joven del Campeonato Brasileño (25 años), sólo detrás del Bragantino, la directiva ya se ha decidido a ir por el Pitbull para potenciar a los jugadores más jóvenes. A Medel, de entrada, le gustó el ofrecimiento porque le permite seguir en un fútbol competitivo.

Semanas atrás, Gary Medel se despidió del Bologna con un emotivo mensaje. “Algunas historias nunca deberían terminar. Llegué a Bolonia hace cuatro años: yo ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla e Inter, y el día que puse un pie en Casteldebole no podía imaginar que esta ciudad y su gente entrarían en mí así definitivamente en el corazón. Lo pasé muy bien, mi familia y yo nunca hemos estado tan bien en ningún otro lugar”, escribió el Pitbull en la red social.

“Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me dieron tanto, hice todo lo posible para devolverlo, nunca me salvé y me puse la camiseta con orgullo. Llevo conmigo los cantos de la hinchada, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es demasiado fuerte que nosotros. Hay historias que nunca deberían terminar, y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un fanático más”, finalizaba del defensor en su escrito.

Lo cierto es que el futbolista de 35 años pondría fin a su ciclo de 13 años defendiendo camisetas de Europa. Vistió los colores de Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas y Bologna. Por ahora, Universidad Católica, el equipo de sus amores, deberá seguir esperando.