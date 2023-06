Motivado y enamorado de una estrella del tenis: así es la nueva vida de Stefanos Tsitsipas, el próximo rival de Nicolás Jarry en Halle

Nicolás Jarry enfrenta este miércoles (9.30, aprox) a un rival que llega pletórico al duelo de octavos de final del ATP 500 de Halle. Se trata de Stefanos Tsitsipas, actual número cinco del mundo, y que en las últimas semanas ha realizado sorprendentes confesiones sobre su nueva vida con la tenista española Paula Badosa, ex número dos del mundo hace un año y hoy 33. De hecho, en redes sociales se hizo famosa la nueva denominación de la pareja: Tsitsidosa.

“Estoy feliz y contento. Nunca había sentido tal conexión con nadie antes. Puedo hacer lo que amo y hacerlo con alguien que me entiende. Estaba increíblemente interesado en su mente. Por supuesto que hay una atracción. Hay una conexión entre dos almas”, comentó hace unos días el griego, en una conversación con Eurosport.

Durante Roland Garros comenzaron a surgir los primeros rumores de una relación entre ambas estrellas del tenis. Varias fotos y videos juntos en Instagram dieron paso a los rumores. Hasta que, finalmente, fue la jugadora hispana quien confirmó la relación. Lo hizo con un mensaje a la revista Hola, una de las publicaciones más emblemáticas de la prensa del corazón en su país. “Sí, estoy saliendo con él”, fue su breve pero contundente respuesta.

Hace un par de años, Badosa, nacida en Nueva York, concedió una entrevista a El Deportivo, donde contó cómo había sido su vida, donde ha tenido una estrecha relación con el mundo de la moda, a través de sus padres, y cómo combinó con el tenis. “Mentalmente siempre he sido una persona muy abierta, muy activa. A mí me gustan las ciudades grandes. En Nueva York tampoco tengo muchos recuerdos, pero sí puede ser que haya cosas que me ayudaran. Que mis padres hayan estado en un mundo tan intenso, sirvió para que me educaran para que esté preparada para eso”, afirmó.

Más locuaz ha sido Tsitsipas, quien en las últimas semanas se ha expresado largamente sobre “su alma gemela”, como él mismo lo definió. “Es muy difícil encontrar tu alma gemela, si le preguntas a Paula te dirá lo mismo. He conocido a muchas mujeres en mi vida, y jamás me he sentido tan atraído y he encontrado tanta belleza como en ella. Nuestras mentes están en sintonía, es una conexión espiritual. Tenemos buenas vibras juntos, es una experiencia preciosa. No creo que haya mucha gente que pueda experimentar esa conexión espiritual con alguien. Es lo que te pasas la vida buscando y, a veces, está justo delante de ti. Somos muy honestos y abiertos cuando estamos juntos, me encantaría que la gente se sintiese inspirada por lo que publicamos”, dijo al diario alemán Bild.

Los cruces con Nico

Nicolás Jarry y Stefanos Tsitsipas se han enfrentado en dos oportunidades, con un triunfo para cada uno. La última vez que lo hicieron, la victoria quedó para el griego, quien se impuso en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo de este año, por 6-3 y 6-4. Mientras que el primer duelo se remonta a la misma ronda en el césped del ATP 250 de s-Hertogenbosch de 2019, donde se impuso el chileno por 6-4, 3-6 y 6-4.

A este duelo, el helénico llega después de haber sufrido bastante frente al francés Gregoire Barrere (58º), a quien derrotó por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3). Mientras que Nico superó con algunas complicaciones al francés Corentin Moutet (79º), por 6-3 y 7-5. Además, llegará con más horas en la cancha, ya que este martes avanzó en dobles junto con el brasileño Rafael Matos tras superar a los austriacos Lucas Miedler y Alexander Erler, por 3-6, 6-3 y 13-11.