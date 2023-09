“‘¿Recaíste?, ¿De nuevo en lo mismo?’”: el emotivo mensaje de Brian Fernández tras ser despedido a un mes de fichar en Morelia

Brian Fernández parecía encontrar el destino que lo alejaría definitivamente de sus fantasmas. Hace menos de un mes, el delantero argentino firmó por Morelia, equipo de la segunda categoría del fútbol mexicano, pero volvió a fallar.

Después de varios intentos fallidos, incluido su paso por Unión La Calera de Chile, el transandino de 28 años tenía una nueva oportunidad en el fútbol. Sin embargo, el equipo de Michoacán terminó abruptamente su compromiso con el futbolista el pasado viernes.

Después de que el club publicara la noticia, el exatacante de Necaxa subió un críptico mensaje en su cuenta de Instagram para intentar explicar la salida del club de Liga Expansión del fútbol azteca.

“La pregunta de todos: ¿Recaíste?, ¿De nuevo lo mismo?, ¿La oportunidad que querías? Comentarios que lo hacen más difícil de lo que es. El contrato tenía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme”, afirmó en la red social.

Asimismo, agregó que “estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar dentro de la cancha y gritar el gol me ganaron, me dije ¡Yo puedo!”,

Una partida que no termina de contestar la gran interrogante de su carrera. Un ariete de demostradas condiciones, quien nunca ha podido salir del círculo vicioso que ha rodeado su vida personal.

“Nada podía salir mal, pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir, cometí una falta, me llevó a sentirme peor al otro día, pero decidí pedir disculpas y me sentía acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer, pero la misma autodestrucción de siempre”, se leía en el mensaje del hermano de Leandro, delantero de Universidad de Chile.

Un nuevo capítulo

En la misma historia, el exdelantero de Necaxa deja en claro que el equipo michoacano prefirió hacer público el ceso del vínculo de manera pública, antes de comunicárselo al propio profesional.

“Ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club. Voy a estar mejor, después de todo en esta vida me tocó lucharla. Para mí ese gol que metí en esos pocos minutos me dio más fuerza para continuar, lo estuve pidiendo por mucho en oración. El futbol es mi vida y lo mejor que hago. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol”, dijo Fernández en alusión a la conquista que marcó el 11 de septiembre contra Atlético la Paz.

En marzo pasado, cuando el atacante estaba en Colón de Santa Fe, su automóvil fue encontrado al lado de un camino, con daños y sin ruedas. Se especuló sobre su desaparición, ya que su paradero fue desconocido durante varios días, pero luego afirmó que estaba en casa de un familiar, aunque el el Sabalero lo apartó del plantel.