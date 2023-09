Las vueltas de la vida: Fabián Orellana, el fichaje inconcluso que ahora se ofrece para jugar en Colo Colo

Fabián Orellana deja la idea dando botes. “Diles que me lleven para allá”, le contesta a un usuario que está viendo una transmisión suya a través de Twitch, quien le propone la idea de jugar en Colo Colo. A los 37 años, el Histórico lleva exactamente uno fuera de las canchas. La última camiseta que defendió en el profesionalismo fue la de Universidad Católica. Después, tuvo un paso por la Kings League y hasta reconoció su intención de replicar el modelo en Chile. “Me preparo físicamente y voy a jugar gratis a Colo Colo nomás si quieren. Falta uno arriba”, profundizó.

La mención generó revuelo, al punto de que Eddio Inostroza, ayudante técnico de Mirko Jozic en la banca alba en la mítica campaña que le dio al Cacique el título en la Copa Libertadores de 1991 la rechazó de plano. Sin embargo, al margen de la factibilidad, hubo quienes evocaron dos situaciones que unen al ahora exdelantero con los albos: su formación en Macul y su permanente aparición en las listas de refuerzos que barajaban en Macul hace poco años.

Un antiguo deseo

Colo Colo venía de obtener la trigésima corona e iba por más. Héctor Tapia reconocía que una de sus aspiraciones era conseguir el fichaje del alero, quien había entrado en la historia del fútbol chileno el 15 de octubre de 2008, cuando marcó el tanto del primer triunfo oficial sobre Argentina, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica.

“(Héctor) Mancilla y Orellana están jugando en niveles muy altos y si está la posibilidad harán una buena labor. Están en conversaciones”, expresó en esa oportunidad, en una conferencia de prensa en el estadio Monumental. Tito pretendía el arribo de figuras caladas para sustentar su proyecto. “Son jugadores que conozco, que tienen mi confianza y saben lo que es jugar en Colo Colo. Vendrían a reforzar líneas que yo creo son importantes”, decía. El Cacique buscaba a un reemplazante para José Pedro Fuenzalida, quien había emigrado a Boca Juniors.

Fabián Orellana, en su paso por la Kings League.

El libro de pases se cerró sin la posibilidad de fichar al jugador que se terminó de moldear en Audax Italiano y que irrumpió en el profesionalismo con la camiseta verde. “No pudimos contar con ese último hombre. Pero está la tranquilidad de que Colo Colo hizo todos los esfuerzos. Lo que pasa es que los nombres que di no son fáciles”, se resignó el estratega. Aunque advirtió que solo lo hacía a medias. “Seguramente en el receso de fin de año volveremos a la carga por él, como pasó cuando pedimos a (Claudio) Maldonado”, planteó. Esa vez, sin embargo, tampoco fue posible.

Pavez en la operación

Colo Colo estaba dispuesto a realizar un enorme esfuerzo económico para ficharle. De hecho, había puesto sobre la mesa una propuesta que parecía irrechazable: $ 17 millones de pesos mensuales. Un intento de última hora por rebajar el monto truncó la operación. “Realizamos un gran esfuerzo para contar con Fabián, pero no se logró un entendimiento. Igualmente, agradecemos su intención de llegar a Colo Colo”, declaró el entonces gerente deportivo de Blanco y Negro, Juan Gutiérrez

En esa oportunidad, la fallida operación tuvo otro afectado: Esteban Pavez. Los albos habían ofrecido al mediocampista como parte de la operación, en un intento por convencer al Celta, para el que Orellana era una pieza importante. En el relato actual, Pavez también estaría incluido, aunque como el actual capitán de la oncena alba.

Cuatro años después, Tapia insistió en el fichaje del jugador, que ahora vestía la camiseta del Eibar. “Sabiendo el puesto que he reconocido que estamos buscando; por las características de él, seleccionado chileno y todo lo demás, es de mi gusto. Veremos ahí qué pasa”, reconoció. “No puedo adelantar la lista, porque hay personas que están encargadas en las negociaciones y no me gustaría que una opinión mía entorpeciera su labor. Pero es un jugador de todo mi gusto”, añadió. Esa vez, Orellana tampoco llegó a Macul.