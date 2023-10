Un golazo desde la mitad de la cancha, lienzos y más: las historias y números que dejó la fecha 26 del Torneo Nacional 2023

El fin de semana largo de fútbol en Chile dejó una serie de historias que valen la pena ser contadas. Lee y dusfruta.

Las historias

—No nos podemos quejar

No será el fútbol inglés, pero los hinchas no nos podemos quejar del fútbol chileno en materia de golazos pues hemos tenido todo tipo de joyas. Por ejemplo, que el arquero Yerko Urra, de Deportes Temuco, no marcó uno sino que dos goles en lo que va de temporada (a San Marcos en La Araucanía y a Deportes Iquique en el norte; ambos en la agonía para sumar dos empates). O el Primera División, el gol de arco a arco que Leandro Requena le anotó a Colo Colo jugando por Cobresal.

A esta galería se sumó Jimmy Martínez este fin de semana al marcar desde 55 metros el 4-1 parcial de Huachipato sobre Unión La Calera en la ciudad cementera. Para muchos, el mejor gol del año.

—Minuto de silencio en La Cisterna

La guerra en Israel no pasó inadvertida en el fútbol chileno. Previo al inicio del partido del fin de semana entre Palestino y Colo Colo, en el Municipal de La Cisterna se rindió un minuto de silencio “en memoria de todas las víctimas fallecidas en los eventos de las últimas horas en Gaza hasta Cisjordania”.

De igual modo, la barra de Colo Colo exhibió un lienzo con la leyenda “Palestina Libre”.

El lienzo desplegado por la hinchada de Colo Colo.

—La absurda expulsión de Patricio Rubio

Patricio Rubio ha sido una de las mejores figuras que ha tenido el presente campeonato nacional. Sin embargo, el delantero de Ñublense tuvo una actuación para el olvido en la derrota 1-0 de los chillanejos ante Audax Italiano en La Florida.

Cuando los dirigidos por Hernán Caputto iban con todo por el empate, Rubio empujó a un pasapelotas que deliberadamente retrasaba el juego (obvio, había que aguantar con todo la ventaja mínima). El árbitro Reinerio Alvarado expulsó a ambos, pero claramente el “ganador” en esta pasada fue el pelotero.

Para peor, Rubio cedió el liderato en la tabla de goleadores pues Fernando Zampedri lo sobrepasó con un triplete.

—Acusan agresión de Mauricio Viana

Entre Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt saldrá el descendido a la Segunda División. Y en el caso de los salmoneros, las cosas son peores ya que el arquero Mauricio Viana fue denunciado por una presunta agresión a un hincha adulto mayor, en las tribunas del Estadio Chinquihue.

Viana se encontraba en dicha zona ya que estaba suspendido para el duelo en que los puertomontinos cayeron 3-0 ante Barneches, por la penúltima fecha de la B.

—Otra vez la hizo Marcoleta

Tras sus fracasados pasos por Rangers y Deportes Valdivia, Luis Marcoleta retomó su prestigio aunque no por un ascenso, sino porque fue capaz de evitar el descenso a la Segunda División de Santiago Morning gracias a tres victorias consecutivas: ante los talquinos en Cauquenes, contra Universidad de Concepción y este domingo sobre Deportes La Serena en la ciudad de las papayas.

De esta manera, el Chago llegará con total relajo a la fecha final, donde debe recibir a Deportes Recoleta.

Santiago Morning aseguró la permanencia en La Serena.

—Los descensos al fútbol amateur (y ascensos al profesionalismo)

Al menos en cancha (porque se avecina una tormenta de denuncias por asuntos contractuales y/o reglamentarios) este fin de semana se consumó el descenso de Deportes Linares desde la Segunda División a la Tercera División A. En casa, los albirrojos cayeron (2-3) ante Iberia de Los Ángeles (también descendidos), lo que derivó en la pérdida de la categoría al sumársele el triunfo de Real San Joaquín en Valdivia (1-0).

En contrapartida, Provincial Ovalle está muy cerca de devolver a la ciudad nortina al fútbol profesional, pues lidera la liguilla final de la Tercera División con 24 puntos y con 9 restantes. Hasta ahora, el segundo ascendido sería Municipal Con Con, con 18 unidades. Tercero es Santiago City con 15.

¿Qué debe pasar para que los ovallinos asciendan? Les basta un empate contra Unión Compañías, de La Serena.

¿De qué hablamos el fin de semana en El Deportivo?

Goleadores

Si la fecha pasada fue Patricio Rubio quien se apoderó de la cima de la tabla de goleadores con un triplete en el triunfo de Ñublense ante Coquimbo Unido, ahora Fernando Zampedri recuperó el liderato con la misma fórmula tras marcar los tres goles de Universidad Católica ante O’Higgins.

Goleadores del Torneo Nacional

Con 16 goles : Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Con 14 goles : Patricio Rubio (Ñublense).

Con 13 goles : Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido), Leandro Garate (Unión Española).

Con 11 goles : Alexander Aravena (Universidad Católica).

Con 10 goles : Gonzalo Sosa (Audax Italiano), Sebastián Sáez (Everton), Chris Martínez (Huachipato).

Con 9 goles : Gastón Lezcano (Cobresal), Rodrigo Piñeiro (Unión Española).

Con 8 goles : Cecilio Waterman (Cobresal), Misael Dávila (Palestino).

Con 7 goles : Gonzalo Ríos (Audax Italiano), Lucas Passerini (Unión La Calera), Gonzalo Montes (Huachipato), Leandro Fernández (Universidad de Chile).

Con 6 goles : Carlos Palacios, Leandro Benegas (Colo Colo), Leonardo Valencia (Cobresal), Diego Coelho (Curicó Unido), Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó), Matías Campos (Everton), Maximiliano Rodríguez (Huachipato), Matías Marín (O’Higgins).

Con 5 goles : César Munder (Cobresal), Damián Pizarro (Colo Colo), Isaac Díaz, Manuel López (Deportes Copiapó), Lautaro Pastrán (Everton), Maximiliano Salas, Fernando Cornejo, Bryan Carrasco (Palestino), Cristián Palacios, Nicolás Guerra (Universidad de Chile), Joe Abrigo (2 por Coquimbo Unido y 3 por Palestino).

Con 4 goles : Alejandro Camargo (Cobresal), Javier Parraguez (Coquimbo Unido), Federico Castro (Curicó Unido), Jhon Valladares (Deportes Copiapó), Bryan Palmezano, Felipe Loyola (Huachipato), Felipe Flores (Magallanes), Matías Belmar, Brian Blando (O’Higgins), Nicolás Orellana, César Pérez (Unión La Calera), Ariel Uribe (Unión Española).

Con 3 goles: Franco Garcia (Cobresal), Darío Lezcano, Jordhy Thompson, Marcos Bolados, Leonardo Gil (Colo Colo), Rubén Farfán, Benjamín Chandía, Luciano Cabral (Coquimbo Unido), Jason Flores (Curicó Unido), Rodrigo Echeverría, Álvaro Madrid (Everton), Javier Altamirano (Huachipato), Fernando Piñeiro, Yorman Zapata (Magallanes), Bruno Barticciotto, Jonathan Benítez (Palestino), Gary Kagelmacher (Universidad Católica), diego Buonanotte, Agustín Rodríguez, Sebastián Lomónaco, Matías Cavalleri (Unión La Calera), Darío Osorio, Lucas Assadi (Universidad de Chile), Álex Valdés, Ismael Sosa (Ñublense).

Resultados de la fecha

Unión La Calera 2-4 Huachipato (Diego Buonanotte 83′, Bairo Riveros 90+5′; Maximiliano Rodríguez 26′, Gonzalo Montes 50′, Cris Martínez 74′, Jimmy Martínez 86′).

Curicó Unido 1-2 Cobresal (Nicolás Barrios 50′; Gastón Lezcano 11′, Guillermo Pacheco 72′).

O’Higgins 0-3 Universidad Católica (Fernando Zampedri 30′, 61′ y 71′).

Coquimbo Unido 3-1 Unión Española (Javier Parraguez 28′, Luciano Cabral 42′, Salvador Sánchez 79′; Rodrigo Piñeiro 10′).

Deportes Copiapó 2-1 Magallanes (Isaac Díaz 21′, Manuel López 85′; Yorman Zapata 41′).

Palestino 1-0 Colo Colo (Bryan Carrasco 82′).

Audax Italiano 1-0 Ñublense (Gonzalo Ríos 63′).

Universidad de Chile vs. Everton (Postergado)

Tabla de posiciones

Cobresal 52 puntos, campeón y Copa Libertadores Huachipato 49 Copa Libertadores Colo Colo 42 Copa Libertadores (Un partido menos) Palestino 52 Copa Sudamericana Everton 38 Copa Sudamericana (Un partido menos) Coquimbo Unido 35 Copa Sudamericana Universidad Católica 34 Copa Sudamericana Unión La Calera 35 Universidad de Chile 34 (Un partido menos). Ñublense 33 Unión Española 32 Audax Italiano 32 O’Higgins 30 Deportes Copiapó 29 Magallanes 22 descenso (Un partido menos) Curicó Unido 22 descenso

Próxima fecha

Cobresal vs. Audax Italiano

Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó

Universidad Católica vs. Universidad de Chile

Magallanes vs. Huachipato

Unión Española vs. O’Higgins

Everton vs. Curicó Unido

Colo Colo vs. Unión La Calera

Ñublense vs. Palestino

Resultados de la Primera B

Universidad de Concepción 0-0 Unión San Felipe

Deportes La Serena 0-1 Santiago Morning (Damián de Hoyos 90+1′).

Deportes Puerto Montt 0-3 Barnechea (Matías Gallegos 54′, Camilo Ponce 90+2′, Cristóbal Marín 90+10′).

Deportes Recoleta 1-2 Rangers (Claudio Servetti 19′; Alfredo Ábalos 78′, Ezequiel Luna 87).

Deportes Santa Cruz 1-2 Deportes Iquique (Yerson Opazo 4′; Hans Salinas 43′, Jesús Pino en contra 90+4′).

San Marcos de Arica 4-3 Deportes Antofagasta (Sebastián Pérez 12′, Cristóbal Guerra 18′, Felipe Báez 57′, Mikel Arguinarena 86′; Luis Guerra 30′, Sebastián Ubilla 42′, Rodrigo Contreras 42′).

Cobreloa 1-0 San Luis (Jeribeth Carrasco en contra 90+9′)

Santiago Wanderers 1-0 Deportes Temuco (Juan Ignacio Duma 35′).

Próxima fecha