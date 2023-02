Apoyo al sur, estrenos goleadores y yerros varios: Las historias y números que dejó la cuarta fecha del Torneo Nacional 2023

Como de costumbre, la cuarta fecha del Torneo Nacional 2023 dejó varios números e historias que valen ser recordadas. A continuación, una selección de ellas.

Disfrútalas.

Las historias del fin de semana

—Debut goleador

Cuando parecía que Ñublense se llevaba un punto hasta Chillán, el paraguayo Darío Lezcano apareció a los 87′ para darle el triunfo a Colo Colo. Un notable inicio que promete hacer olvidar a Juan Martín Lucero, y que pone algo de calma en el Cacique considerando que venían de ser goleados 5-1 ante O’Higgins.

A todo esto, el paraguayo llevaba 19 minutos en la cancha cuando anotó el gol para los albos pues había ingresado por Leandro Benegas.

Además, el retorno de Colo Colo al Estadio Monumental dejó varias sorpresas espectaculares.

Darío Lezcano festeja su primer gol con la camiseta de Colo Colo.

—Con el corazón en el sur

Tal como sucedió la semana pasada, el fútbol chileno no quedó indiferente con los incendios del sur de nuestro país. En diversas canchas, se pudo ver el apoyo de los hinchas hacia las personas que se han visto afectadas por la catástrofe.

"Fuerza sur de Chile" fue el mensaje del lienzo desplegado por Universidad de Chile, en el partido ante Magallanes.

Un hincha en Copiapó muestra un mensaje en apoyo a la gente del sur, afectada por los incendios.

—Los retos fueron para Felipe Flores

Es sabido, por años, que Universidad de Chile y Felipe Flores no son compatibles. Muy por el contrario. Tanto así que el delantero de Magallanes se entreveró en discusiones con futbolistas azules ¿lo malo? es que producto de ello terminó expulsado y con los retos de su DT: “Se enfrasca en un forcejeo, y ajustada dentro del reglamento la amarilla bien sacada y expulsión. Nos perjudican muchísimo ese tipo de detalles, más ante un equipo que empuja y ataca todo el tiempo (...) Es una indisciplina que no podemos darnos el margen de sufrirlas, más cuando no hemos podido sumar de a tres”, comentó Nicolás Núñez.

—Copiapinos sin puntos

Un mal comienzo ha tenido Deportes Copiapó en el inicio de su temporada debut en Primera División. Los hombres de Héctor Almandoz cierran la tabla de posiciones con cero puntos, y tempranamente se perfilan como candidatos al retorno inmediato a la B... algo que por supuesto no quieren sus hinchas.

En su último partido, los atacameños perdieron ante Palestino, cuadro que vivió una complicada previa debido a problemas con la aerolínea SKY.

—Un ligero fail

No fue un buen fin de semana par Coquimbo Unido. Porque además de la derrota ante Everton, su arquero Diego Sánchez protagonizó una insólita jugada en el estadio Sausalito: por apurar el juego, regaló un córner.

Como si fuera poco, en ese mismo partido, el arquero de Everton Franco Torgnascioli tuvo que regalarle un tiro libre indirecto a los piratas para salvar un grave error de su compañero Diego Oyarzún.

¿De qué hablamos el fin de semana en El Deportivo?

Goleadores: Misael Dávila se encarama

Con su doblete ante Deportes Copiapó, Misael Dávila se encarama como exclusivo goleador del campeonato. El mediocampista de Palestino ha sido clave en la buena campaña de Palestino, elenco que dirige Pablo Sánchez.

Goleadores del Torneo Nacional

Con cuatro goles: Misael Dávila (Palestino).

Con tres goles: Cristián Palacios (Universidad de Chile), Marcos Bolados (Colo Colo) y Matías Belmar (O’Higgins).

Resultados de la cuarta fecha del Torneo Nacional

Audax Italiano 1 Unión Española 1 (Gonzalo Sosa 45+8′; Leandro Garate 45+17′).

Deportes Copiapó 1 Palestino 3 (Isaac Díaz 29′; Fernando Cornejo 17′ y Misael Dávila 66′ y 90+4′).

Unión La Calera 3 Curicó Unido 2 (César Pérez 83′, Juan Carlos Gaete 90′ y Sebastián Lomónaco 90+8′; Juan Pablo Freytes -autogol- 49′ y Federico Castro 79′).

Everton 2. Coquimbo Unido 0 (Sebastián Sáez 29′ y Álvaro Madrid 37′).

Universidad de Chile 2 Magallanes 1 (Cristián Palacios 21′ y 58′; Julián Alfaro 72′).

Universidad Católica 3 Cobresal 3 (Franco di Santo 13′, Fernando Zampedri 25′ y Alexander Aravena 28′; Gastón Lezcano 2′, Nelson Sepúlveda 38′ y Walter Rueda 66′).

Huachipato vs. Colo Colo (Postergado).

Ñublense vs. O’Higgins (Postergado).

Colo Colo 1 Ñublense 0, pendiente de la fecha 3 (Darío Lezcano 87′).

Tabla de Posiciones del Torneo Nacional

Los partidos de la quinta fecha del Torneo Nacional

Curicó Unido vs. Deportes Copiapó (jueves 16 de febrero 20:30 horas, estadio La Granja).

Coquimbo Unido vs. Huachipato (sábado 18 de febrero 11:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso).

Cobresal vs. Ñublense (sábado 18 de febrero 18:00 horas, estadio El Cobre).

Magallanes vs. Unión Española (sábado 18 de febrero 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo).

Audax Italiano vs. Universidad Católica (sábado 18 de febrero 20:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida).

O’Higgins vs. Universidad de Chile (domingo 18 de febrero 18:00 horas, estadio El Teniente).

Colo Colo vs. Everton (domingo 18 de febrero 20:30 horas, estadio Monumental).

Palestino vs. Unión La Calera (lunes 19 de febrero 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna).

Resultados de la primera fecha de la Primera B

Cobreloa 2 San Marcos de Arica 1 (Bastián San Juan 6′, Nicolás Gauna 78′; Daniel Vicencio 14′).

Rangers vs. Universidad de Concepción (Postergado).

Deportes Puerto Montt 0 Deportes Temuco 0

Deportes Iquique 3 Deportes Antofagasta 0 (Stefan Pino 41′, Álvaro Ramos 85′ y 90+3′).

Deportes Recoleta 0 Deportes La Serena 1 (Juan Sánchez Sotelo 90+5′).

Santiago Wanderers 0 Deportes Santa Cruz 0

Santiago Morning vs. Barnechea (martes 14 de febrero 18:00 horas, estadio Municipal de La Pintana).

Unión San Felipe vs. San Luis (martes 14 de febrero 20:30 horas, estadio Municipal de San Felipe).

Deportes Iquique y Deportes Antofagasta se dieron con todo en el norte. Fue victoria 3-0 para los Dragones Celestes.

Próxima fecha de la Primera B

Universidad de Concepción vs. Deportes Puerto Montt (viernes 17 de febrero 20:30 horas, estadio Ester Roa).

San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique (viernes 17 de febrero 20:30 horas, estadio Carlos Dittborn).

Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers (domingo 19 de febrero 12:00 horas, estadio La Portada).

Deportes Antofagasta vs Cobreloa (domingo 19 de febrero 12:00 horas, estadio Regional de Antofagasta).

Deportes Santa Cruz vs. Rangers (lunes 20 de febrero 20:30 horas, estadio Joaquín Muñoz García).

Deportes Temuco vs. Deportes Recoleta (lunes 20 de febrero 20:30 horas, estadio Germán Becker).

Barnechea vs. Unión San Felipe (martes 21 de febrero 18:00 horas, estadio por confirmar).

San Luis vs. Santiago Morning (martes 21 de febrero 20:30 horas, estadio Lucio Fariña).