Ricardo Abumohor: “Chile no estaba preparado para organizar un Mundial”

A Ricardo Abumohor (81 años) le impacta, pero no le sorprende que Chile haya quedado fuera de la organización del Mundial de 2030. El análisis del ex presidente de la ANFP incluso es más profundo. No vacila al recordar que hace rato viene repitiendo el diagnóstico, que reforzará en esta conversación con El Deportivo. “Es duro, pero estas cosas pasan por lo que habíamos conversado anteriormente. Vivimos tiempos modernos, con una administración distinta, con objetivos distintos, muchas cosas que tienen que cambiar en el fútbol chileno. Todas las cosas cambiaron menos el fútbol chileno”, sentencia.

¿Quién es el responsable del fracaso?

Puede haber muchos culpables, pero lo importante es ver por qué nos pasan estas cosas y qué tenemos que hacer para que no nos vuelvan a suceder. Y eso es algo que venimos transmitiendo hace tiempo, pero es como predicar en el desierto.

La primera lectura es que Chile pierde el respeto de Sudamérica.

Sin lugar a dudas de que eso es así, pero no sacamos nada con lamentarnos de eso si no le buscamos soluciones y no nos preguntamos por qué nos pasa. Y yo creo que nos pasa porque el mundo cambió y nosotros, en el fútbol chileno, no hemos cambiado en nada.Ya lo he dicho, pero voy a profundizar en eso. Yo creo que hay que reformular las sociedades anónimas deportivas. Sin la gente no eres nadie. El fútbol es una actividad que le pertenece al país, que es emocional, pero lo estamos convirtiendo en económica solamente. La gente en la calle me pregunta quiénes son los dueños de los clubes. O sea, me parece ridículo.

¿Qué responsabilidad le asigna a Milad?

Siempre los que dirigen son responsables, pero aquí el camino de cortar cabezas es re’ fácil. Somos especialistas para cortar cabezas, pero para buscar soluciones nos cuesta más. Entonces la responsabilidad la tenemos que asumir todos lo que, de una forma u otra, estamos en esto. Lo importante es buscar las soluciones para esto y ver cuál es el camino a seguir para que no nos vuelva a suceder. Destruir es bien fácil.

Se ha planteado que con un presidente de la federación que goce de respeto a nivel internacional estas cosas no pasarían.

Chile fue siempre un país que se destacó por sus dirigencias. Con altos y bajos, pero siempre se destacó y siempre fue respetado, pero el mundo cambió y los intereses cambiaron. Hoy día se está haciendo un Mundial con cuarenta y tantos países que es producto de la economía, nada más. No por mejorar el fútbol. Se está cambiando el rumbo y para eso tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y tener un equipo que dirija el fútbol de Chile que sea profesional y experto en cada una de las áreas.

¿Y que tenga un nivel de relaciones más potentes con el fútbol mundial?

Las relaciones siempre tienen que existir. No importa la medida que tú tengas. Al final, lo que importa es quién vota.

O sea, los equilibrios políticos que funcionan siempre, en esas organizaciones sobre todo…

Claro. Entonces tú tienes que ser claro en cuáles son las perspectivas, cuál es el desarrollo que quieres hacer. Y si hay que pedirle ayuda a la FIFA para que nos ayude en la administración que ellos tienen, habrá que hacerlo.Yo creo que el fútbol chileno requiere de un cambio profundo. De repente uno escucha con mucha liviandad que hay que cambiar la federación, que hay que separar la federación de la ANFP, en lo cual yo puedo estar de acuerdo también, pero hay que saber cómo se hace, hay que tener objetivos claros, porque si no te vas a meter en un problema superior.

Sinceramente, cuando Chile se involucra en esta iniciativa de organizar el Mundial de 2030, ¿lo vio factible?

El fútbol es impredecible. Todo es factible. Me acuerdo de la época de mi padre, en el Mundial del 62, que era como un imposible hacer un Mundial y sin embargo se logró.Y se logró con el terremoto más grande de la historia del país y fueron capaces de organizar un mundial. Hoy día no podemos terminar un torneo. Algo pasa.

Hay quienes apuntan al gobierno y a la justicia como responsables de esta situación por la intromisión que ha tenido en temas como las casas de apuestas, ¿es correcta esa apreciación?

Te voy a dar una opinión muy sincera. Yo creo que el gobierno es responsable de no darse cuenta de la importancia que tiene el deporte en el país y el fútbol en particular. De no atreverse o no querer reformular las sociedades anónimas deportivas. Cuando fueron capaces de hacerlo, cuando quebraron la U y Colo Colo, se conformaron estas sociedades, que fueron muy importantes en un inicio, pero después de 20 años todo cambia y se necesita reformular, porque, de repente, hecha la ley, hecha la trampa y hay que ponerle coto a eso.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Le sorprende esta solución que planteó la FIFA de estos tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, y después llevarse el Mundial a España, Portugal y Marruecos? ¿Son migajas las que recibe el fútbol sudamericano?

La FIFA también entró en lo que te digo. O sea, hacer un Mundial con cuarenta y tantos países, más que un tema deportivo, es un tema económico. Se desvirtúa el valor de las cosas. A lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana, ¿me entiendes? La FIFA está en esa también. Es la impresión que tengo, puedo equivocarme.

O sea, ¿un Mundial en tres continentes es un negocio?

Desde el minuto en que aumentas a una cantidad de países enorme para participar de un Mundial ya creo que el tema es económico.

¿Organizar un Mundial como se planteó era más volador de luces como para taparlos defectos que tiene el fútbol y que usted ha puesto en evidencia?

No lo sabría decir, pero hay que ser objetivo: para que Chile pueda llegar a hacer un Mundial en las condiciones que estamos… tengo que decir ‘paso’. O sea, no resiste análisis. No están las condiciones. No estamos preparados para eso. Sí que lo podemos hacer. Lo hicimos el 62 con todas la dificultades que había y por haber, claro, pero donde colaboró todo el mundo. Desde el Presidente, Jorge Alessandri, que de deporte no quería saber, y de dirigentes que eran visionarios en los caminos a seguir. Donde lo deportivo y lo social estaba por sobre los demás. Son los conceptos los que han cambiado, en todo orden de cosas. Yo, por lo menos, lo veo así y pido perdón si me equivoco, pero te lo estoy diciendo con honestidad, a esta alturas de mi vida.

¿O sea, factible, nunca fue?

¿Que Chile pueda organizar un Mundial? No. No creo que hoy estemos preparados para eso. Hoy tenemos que buscar los cimientos para que esta actividad nos siga empobreciéndose y no siga cayendo. y por eso que los cambios tienen que ser importantes, una reestructuración profesional de verdad, por una actividad que le pertenece al país. Sin la gente, el fútbol no es nadie.