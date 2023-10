La UC logra su mejor expresión con un Fernando Zampedri centenario

La premisa era una sola en Universidad Católica, cuya temporada 2023 ha dado mucho menos de lo esperado: sacudirse de la frustración que le generó la agónica derrota en el clásico con Colo Colo. En Rancagua, los cruzados se reencontraron con los abrazos. En la mejor presentación de la era Nicolás Núñez, derrotaron 3-0 a O’Higgins con una actuación sobresaliente de sus delanteros. Alexander Aravena y Fernando Zampedri lideraron un triunfo justo y necesario.

Una buena para el DT de la UC fue el retorno de Jorge Ortiz, el juvenil que se ha ganado un espacio por su positivo rendimiento. Al frente, estaba un necesitado cuadro celeste, que no ha convertido El Teniente en una fortaleza. De hecho, es el segundo peor local del campeonato, con apenas dos triunfos en 12 juegos hasta antes de esta fecha.

El arranque del juego fue difícil para Católica, porque le costó generar asociaciones y filtrar pases con ventaja hacia sus atacantes. O’Higgins tenía relativamente controlado el juego, sin embargo el panorama se quebró en los 25 minutos, cuando se recurre al VAR para revisar un posible penal por mano de Fabián Hormazábal. Efectivamente, la imagen era clara y el juez Francisco Gilabert sanciona la pena máxima, generada por el Monito Aravena, de notable presentación.

Ejecutó Zampedri y abrió la cuenta. Además de la ventaja, Católica contó a su favor con el descontrol en el que cayó la tienda de Rancagua, partiendo por los constantes reclamos de su entrenador, el Vasco Azconzábal.

El partido no tuvo un viraje en su trayectoria. En el segundo lapso, los cruzados afianzaron y estiraron la diferencia, mostrando eficacia y orden. Luego de ser blanco de mofas tras el choque con Colo Colo, luego de “celebrar un lateral”, Fernando Zampedri tuvo una jornada gloriosa, en la que se hizo centenario con la camiseta universitaria. A la hora de partido, el Toro se hace presente en el marcador con la especialidad de la casa: el juego aéreo. Un testazo del 9 se cuela en la meta de Nacho González para el 2-0. El gol 100 del argentino en la UC.

Faltaba más. Zampedri iba a firmar su primer triplete en Chile. En los 71′, tras una gran jugada de Aravena, el ex Rosario Central remata para el 3-0, sellando el triunfo. El atacante, quien renovó su contrato con Cruzados hasta 2025, llegó a 101 tantos con el club, el sexto artillero histórico de la institución. Va a la caza del récord de Rodrigo Barrera, que tiene 118.

Es un triunfo relevante para Católica, justo antes del receso largo por los Juegos Panamericanos. Alcanza los 37 puntos y entra en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. A la vuelta, en noviembre, tendrá el Clásico Universitario.

Ficha del partido

O’Higgins: I. González; F. Hormazábal, D. González, N. Thaller, M. González (89′, P. Navarro); F. Castro (89′, M. Maturana), C. Moya (90′+7, D. Fernández), P. Hernández, A. Díaz (63′, B. Rabello); F. Arancibia (89′, E. Moreira) y B. Blando. DT: J. M. Azconzábal.

U. Católica: N. Peranic; B. Nieto, G. Burdisso, A. Parot, C. Cuevas; B. Rovira, I. Saavedra; J. Ortiz (73′, G. Tapia), A. Aravena, C. Montes (60′, C. Pinares); y F. Zampedri (85′, F. Di Santo). DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 29′, Zampedri, de penal; 0-2, 60′, Zampedri, cabezazo; 0-3, 71′, Zampedri, tras pase de Aravena.

Árbitro: F. Gilabert. Amonestó a Hernández, Castro, I. González, Díaz y el DT Azconzábal (OH); Parot y Saavedra (UC).

Estadio El Teniente, Rancagua. Asistieron 7.074 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.