Una sopaipilla, un gol de arco a arco, y el adiós de Chester: las historias y números que dejó la novena fecha del Torneo Nacional 2023

Durante la novena fecha del Campeonato Nacional 2023 se vivieron diversos sucesos notables y peculiares que merecen ser resaltados. Sin más preámbulo, te mostramos algunas de estas anécdotas para que puedas deleitarte con ellas.

Las historias del fin de semana

—La sopaipilla

La novena fecha se abrió con una peculiaridad: el defensa de Curicó Unido, Franco Bechtoldt, intentando esconder una sopaipilla que cayó a la cancha del Ester Roa, en medio del partido entre Ñublense y los curicanos. Un “arma blanca” culinaria y cargada a las grasas saturadas que inició una trifulca entre chillanejos y albirrojos, y que hizo recordar la empanada que el árbitro Piero Maza recogió desde el césped sintético del Lucia Fariña de Quillota.

La sopaipilla de la discordia en Concepción.

—Leandro Requena: “Estoy para el retiro”

La imagen del fin de semana, sin dudas, fue el gol de arco a arco del portero de Cobresal, Leandro Requena, a Colo Colo. “Una locura lo que pasó”, declaró en la cuenta de Instagram de TNT Sports.

Una vez finalizado el partido, Requena se acercó al camión de transmisiones de TNT para ver su gol, que según él fue el “primero y seguramente será el últmo. No me hace falta patear ningún penal. Con esto estoy para el retiro”.

—¿Acaso dejan entrar “armas” al estadio?

Minutos antes del gol de Requena, el que no tenía ánimo de hacer amistades era el volante de Cobresal Nelson Sepúlveda. El mediocampista, que se entreveró en una discusión con sus compañeros, fue reemplazado y camino a vestuarios quiso patear una botella. Pero resbaló y tuvo que seguir como si nada hubiera sucedido. O en buen chileno, sobándose “para callado”.

Pero la ira de Sepúlveda tuvo un fondo tierno: un niño divirtiéndose con un arma de juguete...

Un pequeño parece seguir a Nelson Sepúlveda... con un arma (de juguete).

—Adiós, Chester

César Cortés jugó este domingo su último partido como futbolista profesional. Lo hizo capitaneando a Magallanes, elenco con el cual logró el ascenso después de más de tres décadas fuera de la serie de honor, ante Universidad Católica, el elenco que lo formó.

“Uno no se prepara para esto. Yo no quería que el fútbol me dejara, sino yo dejar el fútbol. Hoy rendí, competí y el equipo también. Terminó una carrera larga, dura, con altos y bajos, pero me voy satisfecho con todo lo logrado”, declaró Chester ya como exjugador.

“Había temas familiares. Hace poco nació mi hija y quiero estar presente en su crecimiento. Como familia tomamos la decisión de irnos a España en diciembre pasado, teníamos todo arreglado, pero me quedé un poco más en Magallanes por la ambición de jugar Copa Libertadores”, añadió.

César Cortés en el día de su retiro como futbolista profesional.

—Sin TV (y sin goles para la gente)

Quienes gustan de ver el fútbol por televisión se quedaron con las ganas de ver goles durante el tramo horario de las 18:00 a 20:30 horas del domingo. Y esto sucedió porque las mentes brillantes a cargo de la programación no encontraron nada mejor que fijar dos partidos de la Primera B a la misma hora del 0-0 entre Universidad de Chile y Deportes Copiapó. Es más: ni siquiera por streaming se pudieron ver los tres goles que anotaron los Pumas ni el tanto de Deportes Temuco en su visita a Santiago Morning.

Es decir, los abonados a TNT Sports se perdieron cuatro goles por estar viendo el 0-0 de azules y nortinos...

—El primer cesado

El fútbol profesional chileno ya tiene a su primer entrenador cesado. Se trata de Luis Musrri, quien dejó la banca de San Antonio Unido, de la Segunda División, tras perder 2-0 ante Lautaro de Buin en Cartagena. Con ello, el elenco lila sumó apenas un punto en cuatro compromisos, lo que derivó en la salida del excapitán de Universidad de Chile.

¿De qué hablamos el fin de semana en El Deportivo?

Goleadores cruzados

Fernando Zampedri no pudo anotar para ampliar su ventaja como goleador del campeonato, pero sí lo hizo Alexander Aravena, quien se posicionó como escolta del argentino.

Goleadores del Torneo Nacional

Con seis goles: Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Con cinco goles: Alexander Aravena (Universidad Católica).

Con cuatro goles: Misael Dávila (Palestino), Gastón Lezcano (Cobresal), Diego Coelho (Curicó Unido), Rubén Farfán (Coquimbo Unido), Cris Martínez (Huachipato), Leandro Garate (Unión Española).

Con tres goles: Gonzalo Ríos (Audax Italiano), César Munder, Cecilio Waterman (Cobresal), Marcos Bolados, Darío Lezcano (Colo Colo), Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó), Lautaro Pastrán (Everton), Bryan Palmezano (Huachipato), Patricio Rubio (Ñublense), Matías Belmar, Matías Marín (O’Higgins), Gary Kagelmacher (Universidad Católica), Cristián Palacios (Universidad de Chile).

Con dos goles: Gonzalo Sosa (Audax Italiano), Alejandro Camargo (Cobresal), Jordhy Thompson, Fabián Castillo y Leandro Benegas (Colo Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido), Kennet Lara, Yerko Leiva (Curicó Unido), Sebastián Sáez (Everton), Mateo Acosta, Maximiliano Rodríguez (Huachipato), Julián Alfaro (Magallanes), Fernando Cornejo, Maximiliano Salas (Palestino), Franco di Santo (Universidad Católica), César Pérez, Juan Carlos Gaete y Nicolás Orellana (Unión La Calera), Federico Mateos (Universidad de Chile), Rodrigo Piñeiro (Unión Española), Álex Valdés (Ñublense).

Resultados de la octava fecha del Torneo Nacional

Ñublense 1 Curicó Unido 2 (Patricio Rubio 42′; Omar Merlo 35′ y Jason Flores 73′).

Huachipato 3 Everton 0 (Maximiliano Rodríguez 10′, Cris Martínez 24′ y Brayan Palmezano 50′).

O’Higgins 0 Coquimbo Unido 2 (Fabián Carmona 83′ y Rubén Farfán 87′).

Cobresal 3 Colo Colo 1 (Guillermo Pacheco 8′, Cecilio Waterman 33′ y Leandro Requena 77′; Damián Pizarro 90+5′).

Unión La Calera 0 Audax Italiano 0

Universidad de Chile 0 Deportes Copiapó 0

Unión Española 2 Palestino 0 (José Tiznado 8′, Leandro Garate 52′).

Magallanes 1 Universidad Católica 1 (Julián Alfaro 83′; Alexander Aravena 55′).

Tabla de posiciones del Torneo Nacional

Los partidos de la décima fecha del Torneo Nacional

Curicó vs. Unión Española (Por definir).

Universidad Católica vs. Colo Colo (Por definir).

Audax Italiano vs. Universidad de Chile (Por definir).

Deportes Copiapó vs. Huachipato (Por definir).

Everton vs. Magallanes (Por definir).

Palestino vs. Cobresal (Por definir).

Coquimbo Unido vs. Ñublense (Por definir).

Unión La Calera vs. O’Higgins (Por definir).

Resultados de la Primera B

Deportes La Serena 1 Cobreloa 0 (Juan Sánchez Sotelo 60′).

Deportes Antofagasta 3 Deportes Recoleta 0 (Sebastián Ubilla 59′, Daniel Imperiale 77′, Rodrigo Contreras 90+2′).

Santiago Morning 0 Deportes Temuco 1 (Luis Miguel Acevedo 23′)

Barnechea vs. Rangers (lunes 20 de marzo 18:00 horas, estadio por confirmar).

Universidad de Concepción vs. Deportes Iquique (lunes 20 de marzo 18:00 horas, estadio Ester Roa).

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Santa Cruz (lunes 20 de marzo 20:30 horas, estadio Chinquihue).

San Marcos de Arica vs. San Luis (lunes 20 de marzo 20:30 horas, estadio Carlos Dittborn).

Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe (martes 21 de marzo 20:30 horas, estadio Elías Figueroa).

Próxima fecha de la Primera B

Deportes Recoleta vs. Deportes Puerto Montt (sábado 25 de marzo 18:00 horas, estadio Municipal de Recoleta).

Deportes Iquique vs. Unión San Felipe (domingo 26 de marzo 12:00 horas, estadio Tierra de Campeones).

San Luis vs. Deportes Antogatasta (domingo 26 de marzo 18:00 horas, estadio Lucio Fariña).

Deportes Temuco vs. Barnechea (domingo 26 de marzo 18:00 horas, estadio Germán Becker).

Cobreloa vs. Santiago Wanderers (domingo 26 de marzo 20:30 horas, estadio Zorros del Desierto).

Deportes Santa Cruz vs. Santiago Morning (domingo de marzo 20:30 horas, estadio Joaquín Muñoz García).

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción (lunes 27 de marzo 18:00 horas, estadio La Portada).

Rangers vs. San Marcos de Arica (lunes 27 de marzo 18:00 horas, estadio Fiscal de Talca).