Más allá de la suspensión del clásico universitario: las historias y números que dejó la duodécima fecha del Torneo Nacional 2023

La duodécima fecha del Campeonato Nacional 2023 y la décima de la Primera B tuvo diversos sucesos notables y peculiares que merecen ser resaltados, más allá del bochorno acontecido por los incidentes en el Clásico Universitario en Concepción.

A continuación, te mostramos algunas de estas anécdotas para que puedas deleitarte con ellas.

Las historias del fin de semana

—La “mufa” de Marcelo Díaz

El sábado por la noche, una vez consumado el triunfo de Audax Italiano sobre Cobresal, el volante Marcelo Díaz fue consultado por TNT Sports si vería el clásico universitario programado para el día siguiente al mediodía.

“Que sea un buen espectáculo para disfrutar”, respondió Carepato. Ya sabemos qué pasó en Concepción...

Marcelo Díaz fue la figura de Audax Italiano en el triunfo ante Cobresal.

—El túnel al árbitro

Tan brillante fue el partido que hizo Iván Rozas en el triunfo de Deportes Copiapó sobre Coquimbo Unido (que sacó a los copiapinos de la zona de descenso, relegando a Curicó Unido) que el exjugador de O’Higgins y Ñublense se dio el lujo de hacerle un túnel al mismísimo árbitro Héctor Jona.

“Mis compañeros me dan la confianza en la semana. Estoy con mucha confianza. Hace mucho tiempo no me sentía así”, declaró Rozas a TNT Sports una vez finalizado el pleito.

—Otra vez Alejandro Lorca

También sucedió en el partido entre Deportes Copiapó y Coquimbo Unido, que estuvo bastante movido a entender del relator de TNT Sports, Alejandro Lorca.

“Está más entretenido que el show del Cesfam de Talcahuano”, en referencia a la polémica actividad que incluyó una bailarina de twerking.

—Bonus track: el homenaje a la primera Roja femenina

Significativo y cargado de sentimientos fue el homenaje que recibieron el viernes recién pasado las integrantes de la primera Selección Chilena femenina, la que se conformó en 1991 para encarar el triangular Sudamericano que ese año se disputó en Brasil. En aquel evento, la Roja cayó 6-1 en su primer partido ante la escuadra local, y derrotó 1-0 a Venezuela en el segundo compromiso.

La autora del primer gol chileno oficial de la historia, Ada Cruz, comentó que “es muy importante que se marque la historia en el fútbol femenino chileno. Es importante hacerlo en vida porque retrocedemos 32 años y al recuerdo del gol, a esa celebración en el hotel, a esas concentraciones y a todo el sacrificio que hicimos por nuestro país”.

Otra de las homenajeadas en la jornada fue Isabel Berríos: “Fue una larga espera y para mi era muy necesario que se valorara esto. Nosotras hicimos un buen espectáculo y mostramos nuestro fútbol, ganando un segundo lugar a nivel sudamericano”.

Al homenaje a las seleccionadas de 1991 -organizado por los espacios Pasión de Hincha y Pase de Taquito, asistieron diversas autoridades, encabezadas por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. “La Selección Chilena del 91 inició este recorrido hacia la competencia y por eso este es un buen momento para reencontrarse y apreciar todos los cambios que han tenido (las selecciones nacionales femeninas) en su trayectoria”, expresó el Kaiser, quien ese mismo año levantó la Copa Libertadores con Colo Colo.

La Roja femenina en el homenaje recibido el viernes recién pasado. Foto: Gabriel Orellana, Agencia Gráfica Press

¿De qué hablamos el fin de semana en El Deportivo?

Goleadores

Leandro Garate se mantiene como el máximo goleador del campeonato hasta la fecha. De todos modos, Fernando Zampedri podría igualarlo en los minutos pendientes del clásico universitario.

Goleadores del Torneo Nacional

Con siete goles: Leandro Garate (Unión Española).

Con seis goles: Gonzalo Ríos (Audax Italiano), Fernando Zampedri (Universidad Católica), Cecilio Waterman (Cobresal).

Con cinco goles: Gastón Lezcano (Cobresal), Alexander Aravena (Universidad Católica), Cris Martínez (Huachipato), Matías Marín (O’Higgins), Misael Dávila (Palestino).

Con cuatro goles: Gonzalo Sosa (Audax Italiano), Diego Coelho (Curicó Unido), Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó), Rubén Farfán (Coquimbo Unido), Patricio Rubio (Ñublense), Matías Belmar (O’Higgins), Cristián Palacios (Universidad de Chile).

Con tres goles: César Munder, Alejandro Camargo (Cobresal), Marcos Bolados, Darío Lezcano, Leandro Benegas (Colo Colo), Isaac Díaz (Deportes Copiapó), Lautaro Pastrán, Sebastián Sáez, Matías Campos López (Everton), Bryan Palmezano (Huachipato), Álex Valdés (Ñublense), Maximiliano Salas (Palestino), Lucas Passerini (Unión La Calera), Gary Kagelmacher (Universidad Católica), Leandro Fernández (Universidad de Chile).

Con dos goles: Luis Riveros (Audax Italiano), Jordhy Thompson, Fabián Castillo, Carlos Palacios (Colo Colo), Luciano Cabral, Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido), Jason Flores, Kennet Lara, Yerko Leiva (Curicó Unido), Rodrigo Echeverría, Álvaro Madrid (Everton), Gonzalo Montes, Javier Altamirano, Mateo Acosta, Maximiliano Rodríguez (Huachipato), Julián Alfaro, Carlos Villanueva (Magallanes), Esteban Moreira (O’Higgins), Fernando Cornejo, Bruno Barticciotto, Jonathan Benítez (Palestino), Franco di Santo (Universidad Católica), César Pérez, Juan Carlos Gaete y Nicolás Orellana (Unión La Calera), Federico Mateos, Lucas Assadi (Universidad de Chile), Rodrigo Piñeiro, Ariel Uribe (Unión Española).

Resultados de la fecha

Unión La Calera 0 Colo Colo 0

Huachipato vs. Magallanes (Suspendido por lluvia).

Palestino 1 Ñublense 2 (Jonathan Benítez 80′; Pablo Aránguiz 18′, Andrés Vilches 82′).

Curicó Unido 2 Everton 3 (Augusto Barrios 49′, Jason Flores 66′; Rodrigo Echeverría 28′, Álvaro Madrid 46′ y Matías Campos López 84′).

Audax Italiano 1 Cobresal 0 (Gonzalo Sosa 81′).

Universidad de Chile 0 Universidad Católica 0 (Suspendido por incidentes).

O’Higgins 1 Unión Española 1 (Matías Belmar 55′; Ariel Uribe 22′).

Deportes Copiapó 1 Coquimbo Unido 0 (Maximiliano Quinteros 47′).

Tabla de posiciones

Los partidos de la próxima fecha del Torneo Nacional

Magallanes vs. Curicó Unido

Ñublense vs. Deportes Copiapó

Unión Española vs. Unión La Calera

Colo Colo vs. Audax Italiano

Cobresal vs. O’Higgins

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile

Universidad Católica vs. Huachipato

Everton vs. Palestino

Resultados de la Primera B

Deportes Recoleta 2 Deportes Santa Cruz 1 (Claudio Servetti 73′ y 77′; Edwuin Pernía 49′).

Deportes Antofagasta 6 Deportes Temuco 0 (Rodrigo Contreras 12′, 40′ y 90+1′, Luis Guerra 33′, 42′ y 45′)

Barnechea 0 San Luis 0

Santiago Wanderers vs. Santiago Morning (Joaquín Pereyra 56′, Milton Alegre 90+5′).

Deportes Puerto Montt 1 Rangers 0 (Matías Silva 82′).

Unión San Felipe vs. Deportes La Serena

San Marcos vs. U. de Concepción

Cobreloa vs. Deportes Iquique

Próxima fecha de la Primera B

Deportes Puerto Montt vs. Santiago Morning

Santiago Wanderers vs. San Marcos de Arica

Rangers vs. San Luis

Deportes La Serena vs. Barnechea

Cobreloa vs. Deportes Recoleta

Deportes Temuco vs. Deportes Iquique

Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta

Deportes Santa Cruz vs. Unión San Felipe