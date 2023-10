Denuncian que Mauricio Viana agredió gravemente a un hincha tras la caída de Puerto Montt ante Barnechea

Puerto Montt lo está pasando mal. El conjunto salmonero cayó por 0-3 frente a Barnechea en el Chinquihue, lo que no solo lo dejó en el último puesto de la tabla de la Primera B, sino que también desató una fuerte disputa. Los hinchas las emprendieron contra los jugadores. Los que estaban dentro de la cancha y los que por alguna razón estuvieron en las tribunas.

La disputa terminó de la peor forma y con una denuncia grave en contra del arquero Mauricio Viana, uno de los que no estaba citado: al ex guardameta de Santiago Wanderers se le denunció ante las autoridades como el causante de una lesión ocular en contra de un fanático. La acusación fue canalizada a través de Carabineros.

Desconocimiento

Germán Mayorga, el presidente del club sureño mostró su malestar con la conducta del público. “Se puede dar que se pierda o gane, pero el bochorno del público es inaceptable”, parte diciendo ante la llamada de El Deportivo.

Luego aborda la situación que involucra a Viana, que dice desconocer. “No tenemos antecedentes de eso, porque no estaba en la tribuna. De acusaciones está lleno, pero no tenemos cámaras. Me quedé a revisar, porque soy responsable de lo que pase en el club. No vi nada, sí muchos testigos que defendían a Viana. Vamos a seguir revisando”, puntualiza.

El dirigente insiste en el todavía incierto contenido de la denuncia. “No tengo antecedentes. Alguien se cayó, alguien se resbaló, hay un montón de comentarios. Pero no podría afirmar nada”, sostiene.

De lo que sí da fe es de que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades respectivcas. “Denuncias hay, pero no tengo nada claro. Carabineros tomó la denuncia y está haciendo la investigación respectiva. Nosotros no tenemos antecedentes. Vamos a revisar las cámaras nuevamente para ver si los encontramos”, establece.