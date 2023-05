Homenajes centenarios, looks coloridos, perros y más: las historias y números que dejaron las 13° y 14° fechas del Torneo Nacional 2023

Las fechas 13 (disputada a mitad de semana) y 14 del Campeonato Nacional 2023, además de la 11° y 12° de la Primera B, tuvieron diversos sucesos notables y peculiares que merecen ser resaltados. A continuación, te mostramos algunas de estas anécdotas para que puedas disfrutar con ellas.

Las historias

—El partido no autorizado

Hasta última hora, los hinchas de Santiago Wanderers y San Marcos de Arica no tenían claro si podían concurrir o no al estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, donde los caturros hicieron de local tras el rechazo de Sausalito y la no disponibilidad del Elías Figueroa (por Juegos Binacionales). Finalmente, el partido se jugó sin público y dentro de la cancha terminó en empate 1-1 con gol de chilena de Carlos Muñoz incluido ¿El problema? este partido no fue autorizado por las autoridades locales por falta de contingente policial.

“Condenamos la insistencia del club Santiago Wanderers de realizar un evento sin autorización, no respetando ni el reglamento ni las normativas vigentes. Como gobierno vamos a perseguir las responsabilidades y vamos a buscar las máximas sanciones posibles por la realización de este evento sin las autorizaciones legales”, respondió el delegado presidencial de Quillota Julio Orrego.

“La ANFP tiene la obligación de señalar los cambios de los partidos de fútbol, tanto a Carabineros como a Estadio Seguro, aquello no sucedió. A eso se suma que Carabineros nos envió un informe de factibilidad negativa que quiere decir que no estaban las condiciones de seguridad para autorizar el evento. Esas dos premisas nos hizo tomar la decisión de no autorizar el partido que se desarrolló en La Calera, en el Estadio Nicolás Chahuán. Esa decisión fue informada al club Santiago Wanderers en la reunión de Estadio Seguro donde estaban sus dirigentes y también estaba Carabineros de Chile y esta delegación”, complementó.

Hasta ahora, no se sabe nada sobre castigos o cosas por el estilo.

Bienvenidos a un partido no autorizado... el gobierno promete perseguir las mayores sanciones para Santiago Wanderers.

—Otra gran Alejandro Lorca

Fiel a su estilo, el relator Alejandro Lorca describió el rendimiento de Rodrigo Piñeiro, de Unión Española, en el partido ante Unión la Calera en el estadio Santa Laura del miércoles pasado: “Tiene más recursos que chileno en Mendoza”, manifestó el rostro de TNT Sports que suele mezclar la contingencia con el fútbol.

—”Que al Audax le vaya como las...”

Nada contento quedó Marcelo Zunino con el arbitraje de José Cabero, quien desestimó cobrar penal a favor de Audax Italiano en el último segundo en la derrota 2-1 ante Colo Colo, en el Estadio Monumental. De hecho, rápidamente se viralizó el reclamo poco académico del exdefensa itálico en contra del referee.

Pero casi con la misma velocidad del airado reclamo de Zunino, se conoció la reacción del mítico Hernán Clavito Godoy, un veterano especialista en el arte de reprobar los desempeños referiles.

“No, no era penal y me alegro que haya sido así para que al Audax le vaya como las bolas, porque está lleno de extranjeros, puros bandoleros. Zunino reclama al ‘peo’, como siempre no más”, declaró el folklórico DT en Bolavip.

—Cumpleaños feliz para Chupete

Hace algunas semanas, Humberto Suazo le dio el triunfo a San Luis en el estadio Chinquihue de Puerto Montt y ello no fue impedimento para que los hinchas sureños se fotografiaran con el hombre venido del “Planeta Gol”. Pues bien, algo similar sucedió en Talca el miércoles pasado una vez finalizado el pleito de los canarios ante Rangers, justo cuando Chupete cumplió 42 años: un grupo no menor de fanáticos de Rangers esperaron al atacante para fotografiarse y cantarle el cumpleaños feliz.

Otro momento que graficó el respeto por el exdelantero de la Selección Chilena ocurrió en pleno segundo tiempo, cuando Suazo tomó la pelota y se sacó a dos jugadores rojinegros con una vistosa jugada que inmediatamente fue aplaudida por el público piducano.

De este modo, Suazo dejó atrás la amargura de la derrota 2-1 ante Rangers, por la primera B gracias al cariño de los hinchas del equipo rival. Respeto ante todo.

—Fuerza, Pablo

Una vez consumado el triunfo ante Santiago Morning en el estadio Chinquihue, el entrenador de Deportes Puerto Montt, Erwin Durán, reveló que el delantero salmonero Pablo Soto (28 años) padece cáncer.

“Me acaba de comunicar el presidente que ya se tomó la decisión y Pablo (Soto) va a entrar al quirófano. El día a día de él cuando te hablan de un cáncer... la cabeza no está bien, no está tranquila. Se va a llevar a cabo la cirugía que a todos nos tiene preocupados, estábamos esperando la noticia”, declaró el técnico puertomontino sin ahondar en más detalles.

“Volveremos con todo”, respondió el jugdor ante las muestras de apoyo. Toda la fuerza del mundo, Pablo.

—Jugadores centenarios

¿Qué tienen en común Alfredo Ábalos, Leandro Requena y Jovanny Campusano? Simple: estos tres jugadores cumplieron a mitad de la semana pasada 100 partidos en Rangers, Cobresal y Ñublense, respectivamente. Y los tres festejaron: el atacante anotó dos goles en el 2-1 de los rojinegros sobre San Luis de Quillota, el portero fue titular en el 1-0 de Cobresal sobre O’Higgins, mientras que el volante participó en el triunfo 1-0 de los chillanejos ante Deportes Copiapó.

Alfredo Ábalos, Leandro Requena y Jovanny Campusano cumplieron 100 partidos. Fotos: Primera B Chile, Agencia Uno y Ñublense.

Y ya que estamos en esta, en la previa del partido entre O’Higgins y Everton fueron homenajeados Facundo Castro, Fabián Hormazabal, Francisco Arancibia y Brian Torrealba, por llegar a los 100 partidos con la camiseta celeste, mientras que Juan Fuentes recibió el tributo por llegar a 150 en el elenco de Rancagua.

O’Higgins le hizo entrega de una camiseta conmemorativa a Fabián Hormazabal, Francisco Arancibia, Brian Torrealba y Facundo Castro por sus 100 partidos y a Juan Fuentes por sus 150 compromisos con el elenco de Rancagua.

—Otra vez un perro en Curicó

A estas alturas, prácticamente es un clásico la presencia de perros en el estadio La Granja de Curicó cuando hay fútbol. Este domingo, este enorme can fue el protagonista al tomar la pelota como si fuera el más avezado jugador que haya pisado el césped a los pies del Cerro Condell. Lamentablemente, este peludo no estaba en la nómina ni de Curicó Unido ni de Palestino, por lo que debió ser retirado de la cancha por un risueño Maximiliano Salas.

Otra vez un perro hizo de las suyas en Curicó.

Eso sí, en la previa de ese mismo partido se realizó una importante actividad: con un entusiasta grupo de niños se iniciaron las actividades de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, con el fin de llamar la atención y evitar más muertes en el tránsito.

Los niños se tomaron la foto inicial con un importante mensaje. Foto: Conaset.

—Feliz día mamás leonas

Con la salida a la cancha de los jugadores de Deportes Copiapó y Universidad Católica, un pequeño vestido como león y con la camiseta del elenco nortino desplegó un cartel que decía “feliz día mamás leonas”, en alusión al apodo “León de Atacama”. Lamentablemente, el saludo no se tradujo en la cancha pues la UC fue más en el Luis Valenzuela Hermosilla y se quedó con un triunfo que hunde al conjunto de Héctor Almandoz.

Saludo a las mamás leonas en Copiapó.

—Los looks del Mono Sánchez

De que Diego Sánchez le pone color al campeonato, eso es algo que no se puede discutir ya que todas las semanas se las ingenia para aparecer con un look diferente. Esta vez, escogió un golor rosado muy fuerte con el 13 a un costado (como sin con la camiseta no quedase claro que ese es su número).

Este es un breve recuento fotográfico de los diferentes looks exhibidos por el Mono Sánchez.

Diego Mono Sánchez y algunos de sus looks en Coquimbo Unido.

¿De qué hablamos el fin de semana en El Deportivo?

Goleadores

Con su doblete en Copiapó, Fernando Zampedri alcanzó a Leandro Garate y ambos atacantes argentinos comparten el liderato de la tabla de goleadores.

Goleadores del Torneo Nacional

Con nueve goles : Fernando Zampedri (Universidad Católica), Leandro Garate (Unión Española).

Con seis goles: Gonzalo Ríos, Gonzalo Sosa (Audax Italiano), Cecilio Waterman (Cobresal), Cris Martínez (Huachipato), Matías Marín (O’Higgins), Alexander Aravena (Universidad Católica).

Con cinco goles: Gastón Lezcano (Cobresal), Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido), Misael Dávila (Palestino), Lucas Passerini (Unión La Calera), Cristián Palacios (Universidad de Chile), Patricio Rubio (Ñublense).

Con cuatro goles: Diego Coelho (Curicó Unido), Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó), Sebastián Sáez (Everton), Matías Belmar (O’Higgins), Maximiliano Salas (Palestino), Rodrigo Piñeiro (Unión Española).

Con tres goles: Alejandro Camargo, César Munder (Cobresal), Carlos Palacios, Darío Lezcano, Leandro Benegas, Marcos Bolados (Colo Colo), Rubén Farfán (Coquimbo Unido), Isaac Díaz (Deportes Copiapó), Lautaro Pastrán, Matías Campos, Rodrigo Echeverría (Everton), Bryan Palmezano, Gonzalo Montes, Javier Altamirano, Maximiliano Rodríguez (Huachipato), Fernando Cornejo (Palestino), Gary Kagelmacher (Universidad Católica), Leandro Fernández (Universidad de Chile), Álex Valdés (Ñublense).

Fernando Zampedri es uno de los goleadores del torneo junto a Leandro Garate.

Resultados de la fecha 13

Magallanes 1 Curicó Unido 2 (Felipe Flores 56′; Nicolás Barrios 38′ y Cristián Zavala 88′).

Ñublense 1 Deportes Copiapó 0 (Andrés Vilches 43′).

Unión Española 3 Unión La Calera 2 (Leandro Garate 15′ y 36′, Rodrigo Piñeiro 51′; Lucas Passerini 6′ y 86′).

Colo Colo 2 Audax Italiano 1 (Leonardo Gil 11′, Carlos Palacios 43′; Gonzalo Sosa 86′).

Cobresal 1 O’Higgins 0 (Cecilio Waterman 76′).

Coquimbo Unido 2 Universidad de Chile 1 (Rodrigo Holgado 12′ y 62′; Carlos Palacios 9′).

Universidad Católica 1 Huachipato 2 (Maxi Rodríguez 44′).

Everton 2 Palestino 2 (Rodrigo Echeverría 62′, Sebastián Sáez 65′; Maximiliano Salas 43′, Fernando Cornejo 86′).

Resultados de la fecha 14

Magallanes 1 Audax Italiano 2 (Fernando Piñieiro 56′; Matías Sepúlveda 3′, Gonzalo Sosa 44′).

Unión Española 1 Colo Colo 1 (Rodrigo Piñeiro 47′; Alexander Oroz 15′).

Huachipato 2 Ñublense 0 (Cris Martínez 31′ y Gonzalo Montes 38′).

Unión La Calera 1 Coquimbo Unido 2 (Matías Cavalleri 90+2′; Rodrigo Holgado 76′, Joe Abrigo 90+1′).

Deportes Copiapó 1 Universidad Católica 4 (John Valladares 87′; Fernando Zampedri 29′ y 45+12′, Alexander Aravena 56′, César Pinares 73′),

Curicó Unido 0 Palestino1 (Agustín Farías 45′).

Universidad de Chile 0 Cobresal 0

O’Higgins 1 Everton 1 (Matías Marín 72′; Pedro Sánchez 78′)

Tabla de posiciones

Los partidos de la próxima fecha del Torneo Nacional

Colo Colo vs. Curicó Unido

Palestino vs. O’Higgins

Audax Italiano vs. Huachipato

Coquimbo Unido vs. Magallanes

Ñublense vs. Universidad de Chile

Everton vs. Deportes Copiapó

Universidad Católica vs. Unión La Calera

Cobresal vs. Unión Española

Resultados de la fecha 11 de la Primera B

Deportes Puerto Montt 1 Santiago Morning 0 (Sergio Ramírez 88′).

Santiago Wanderers 1 San Marcos de Arica 1 (Carlos Muñoz 70′; Felipe Báez 75′).

Rangers 2 San Luis 1 (Alfredo Ábalos 22′ y 65′; Sebastián Parada 16′).

Deportes La Serena 4 Barnechea 2 (Richard Paredes 20′, Santiago Mederos 44′, Juan Sánchez Sotelo 74′ y 90+6′; Christian Bravo 27′, Diego Ulloa 63′).

Cobreloa 3 Deportes Recoleta 0 (Gustavo Gotti 59′ y 66′; Felipe Villagrán 83′).

Universidad de Concepción 1 Deportes Antofagasta 3 (Hernán Astudillo 71′; Luis Guerra 17′ y 59′, Rodrigo Contreras 65′).

Deportes Temuco 1 Deportes Iquique 1 (Fabián Núñez 16′, Julio Velásquez 59′; Álvaro Ramos 23′).

Deportes Santa Cruz 0 Unión San Felipe 2 (Yerko González 72′, Matías Sandoval 80′).

Resultados de la fecha 12 de la Primera B

San Marcos 2 Deportes Puerto Montt 0 (Jimmy Cisterna 49′, Rodrigo Auzmendi 70′).

Santiago Morning vs. Rangers (Gonzalo Tapia 12′ y 69′; Fernando Cordero 41′).

Deportes Temuco 2 Universidad de Concepción 1 (Tomás Andrades 85′ y Benjamín Rivera 90+3′; Rodrigo González 10′).

Barnechea vs. Deportes Recoleta

Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers

San Luis vs. Deportes Santa Cruz

Unión San Felipe vs. Cobreloa

Deportes Iquique vs. Deportes La Serena

Próxima fecha Primera B