Fernanda Hidalgo: “A nivel femenino no vivimos del hockey patín; yo aquí vivo con lo justo”

Fernanda Hidalgo (25) vive un momento estelar en su carrera. La arquera de las Marcianitas, la selección de hockey patín, se consagró recientemente como campeona de la Champions League femenina con el Telecable HC tras vencer por 6-1 al CP Vilasana de Cataluña. Al teléfono, desde España, la deportista habla de este inédito logro y de sus sueños.

¿Qué le produce ser la primera chilena en ganar la Champions?

Era algo que varias de mis compañeras estuvieron a punto de conseguir y nosotras nos quedamos en la final el año pasado. Entonces, conseguirlo fue súper emocionante e ilusionante. Y como el año pasado estuvimos a punto, este año teníamos ganas de conseguirlo.

¿En qué pensó cuando terminó el partido?

Como el resultado iba bastante a favor, pensé en que se hacía realidad. Y en los últimos 10 segundos la gente en la grada empezaba a gritar que éramos campeonas. Eran muchas emociones. Yo decía “no me lo creo”, pero era un conjunto de ilusiones, porque el año pasado quedamos ahí de ganar, luchando la final hasta el último momento, y conseguirla este año fue increíble. Me quedé sin palabras de todas las emociones que tuve.

¿Cómo vivió la ciudad este éxito?

Aquí en España el hockey femenino se vive muchísimo y acá en la ciudad somos el único equipo de hockey femenino de Asturias que compite a nivel nacional. Como club es la sexta copa que conseguimos, así que la ciudad estaba súper emocionada.

¿Siente este título como una consagración para su carrera?

Sí, es como un empujón a seguir entrenando, trabajando y mejorando. Ya es la tercera copa que gano y me hizo mucha ilusión.

Esto la pone entre las mejores arqueras del mundo. ¿Lo siente así?

Llevo tiempo peleando entre las mejores arqueras que hay. Para mí, conseguir esta copa fue también eso; poder demostrar con triunfos el tiempo que llevo trabajando y peleando esa posición.

¿Es la mejor arquera del mundo?

Siempre cuando me lo comentan lo pienso de esta forma: nunca hay un mejor. No significa que yo un día haga un buen partido o un mal partido y soy mejor o peor que ayer. Si este mismo fin de semana no respondía muy bien, no significaba que soy la peor, pero sí creo que hay un ranking y me siento dentro de las mejores que hay.

¿Le ha llegado alguna oferta?

Por ahora todavía no empieza el periodo de renovación. Estoy súper contenta aquí, pero tengo que esperar a ver qué pasa.

Lleva bastante tiempo en España, se le nota en el acento. ¿Cómo ha sido este crecimiento allá?

Me fui de Chile con 17 y cuando llegué aquí lo hice para entrar a la universidad a estudiar Fisioterapia. Pasé por varios clubes y varias ciudades. Estuve en Madrid, Barcelona y ahora en Asturias. Cada cultura es muy diferente. Ha sido un cambio súper grande. Me vine sola, dejé a mi familia y a mis amigos. Ha sido como empezar de cero.

¿Por qué en Chile hay arqueras de gran nivel, y no solo en el hockey?

Puede ser porque hay mucha competencia afuera. Para nosotros eso significa tener siempre mucho trabajo. Viendo a la selección de fútbol, el 80 por ciento del partido lo hace Christiane Endler. Se nota que nos toca trabajar mucho y eso nos motiva a mejorar y a tener una autocrítica constante.

El hockey patín siempre tuvo muy buenas jugadoras, pero no fue considerado para Santiago 2023. ¿Qué le parece?

Lo malo que tenemos como deporte es que hay pocos países que lo juegan, pero igual hay competencia, como Argentina que es nuestro rival directo. Y dentro de los mundiales también hay mucha competencia. No es que vayamos a jugar un Mundial y quedamos campeonas todos los días. Nos dejan fuera, no nos permiten competir y tampoco permiten que el deporte crezca en Latinoamérica. Porque si se dieran más oportunidades para jugar Panamericanos, Sudamericanos, el deporte crecería por lógica, se motivarían. Pero cada vez que hay una oportunidad o no nos dejan o no se puede.

Pese a todo igualmente siguen saliendo jugadoras de mucho nivel.

Sí, yo no soy la primera en salir a jugar afuera. Si no me equivoco la primera fue la Pancha Puertas, y desde que yo llegué hasta ahora hay muchas jugadoras que se han venido para acá. Ha sido como un impulso para que la gente de aquí vea a jugadoras chilenas, algo que antes no ocurría. Tú, por ejemplo, ves a los argentinos, sean buenos o no tan buenos, y tienen la oportunidad de venir aquí y de mejorar para alcanzar un nivel para competir internacionalmente. En Chile no ocurría eso, pero ahora que hemos venido más jugadoras, como la Cata (Flores), la Maca Ramos, la Betty (Gaete), y a nivel masculino el Nico Carmona, el Pipe Castro han abierto puertas.

¿Puede vivir del hockey patín en Europa?

Sí y no. Usualmente, los clubes te ofrecen un departamento para vivir y a veces apoyan con un poco de dinero y luego ya depende de la categoría en que se juega, pero por ejemplo a nivel femenino no vivimos del hockey patín. Aquí puedo vivir con lo justo. Si quisiera vivir bien tendría que trabajar o hacer otra cosa además. A nivel masculino, los que juegan en Portugal ganan mejor, porque allá el hockey masculino es profesional y en España no. Eso sí, los que juegan la mejor liga nacional en España pueden vivir más o menos de eso.

¿Cómo proyecta su carrera?

Intentar seguir compitiendo a este nivel, intentar ganar lo que más se pueda. Con la Selección quedamos un poco ahí en el Mundial y mi idea es que como equipo remontemos y mejoremos la posición que obtuvimos el año pasado.